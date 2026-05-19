今年もこの季節がやってきました。上越市からこれからの時期に訪れたい避暑地の情報が届いています。



上越市大島区にある『日本一うまいトコロテン』。伊豆地方から取り寄せているテングサに、コンコンと湧き出る水温11℃の水を仕込みに使うことで、ツルッとのど越し抜群のトコロテンを提供しています。



店を切り盛りする武江稔さんによると、気温が上がった18日は注文数が3割程度伸びたということです。



19日も上越市内は真夏日に迫る暑さとなり、清涼感あふれるトコロテンを求め、多くのお客さんが訪れていました。



■上越市内から

「最高！」

「さわやか。」

「あまりにも暑いのでトコロテンを食べていこうかって。いつ来ても最高の味ですね。」



■糸魚川市から

「車の温度計をみたら30℃だったが、それ以上の感じがする。」



涼しい風がそよぐ店内で、お客さんは思い思いにトコロテンをすすっていました。