栃木県・上三川町で5月14日、16歳の少年4人が農業法人を経営する一家の邸宅に侵入し、母親が殺害され同居する息子2人も大怪我を負った強盗殺人事件。残忍な事件の裏で少年4人に指示を出していたとして17日に逮捕されたのは、横浜市在住の夫婦、竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）だった。

【写真】ヘソピアスをつけ、ヒョウ柄の肩出しトップス姿でダンスする美結容疑者。赤ちゃんと夫・海斗容疑者とみられる男性とのツーショットも

全国紙社会部記者が語る。

「竹前夫婦は、少年たちに強盗殺人を指示した『指示役』とみられる。司法解剖の結果、被害者の母親には刺し傷が20か所以上あったと報じられており、凶器には刃物のほかバールも用いられました。

事件当日、夫婦は栃木県内で指示を送っており、栃木県警の捜査本部は防犯カメラなどのリレー捜査で夫婦の逮捕につなげました。夫の海斗容疑者は羽田空港国際線ターミナルで逮捕。妻の美結容疑者は、生後7か月の長女と一緒に神奈川県内のビジネスホテルにいるところを発見、確保され、その後逮捕に至っています」

少年4人を凶行に至らせた夫婦は、今年4月から横浜市内にあるアパートで3人暮らしをしていたとみられる。

妻である美結容疑者は長野県出身。JR長野駅から車で20分ほどの距離にある、閑静な住宅街の一角で育ったようだ。美結容疑者の知人が語る。

「美結容疑者は大学から関東に出て、以降関東で生活していた。たまに長野の実家にも帰っていたそうです」

事件当時、生後7か月だった長女を、母親である美結容疑者は溺愛していたようだ。前出・知人の話。

「本人のものとみられるTikTokには、毎日のように娘の動画が投稿されていました。海斗容疑者とみられる男性と赤ちゃんが一緒にスマホを覗き込むような動画や、長女をAIで編集してダンスさせるような動画もアップしており、『ママは毎日朝から幸せです』と愛情を示していた」

美結容疑者のものと見られる別のTikTokアカウントには、美結容疑者本人の"自撮り動画"が複数投稿されている。

「こちらも毎日のように投稿されており、娘さんの姿も映っています。髪を染め、長い爪にネイルをして、腰をくねらせダンスする動画がメイン。バッチリメイクにピアスをつけ、スタイルも抜群で、2000人以上のフォロワーを集めています。

直近では、事件の前日と見られる時間帯にも、15秒ほどのダンス動画をアップしている。凶悪犯罪に手を染めながらこんな投稿を続ける本人の心理状態は、検討がつきません」

なぜ「強盗致死」ではなく「強盗殺人」なのか

事件後、夫婦は別々の場所で逮捕されている。元警視庁捜査一課刑事の佐藤誠氏は、夫婦の行動や心理状態について次のように解説する。

「遺体に20か所以上という必要以上の刺し傷があったり、少年の一部がヒッチハイクで現場から離れたりと、今回の犯行は、現場でかなりドタバタしたのではないかと感じます。夫妻も少年が殺人を犯したことを知って、後から焦ったのではないか。強盗殺人は罪が認められたら、無期懲役刑か死刑しかありませんから。

夫は罪から逃れるために出国しようとしたとみていいでしょう。一方、妻には生後半年ほどの赤ちゃんがいるため、飛行機に乗せられなかった。それで、妻のみホテルに残したのでしょう」

佐藤刑事は、夫婦が強盗致死ではなく「強盗殺人」の罪で逮捕されている点にも注目する。

「夫婦が少年たちと殺人の意志を共有するような証拠が残っている、ということでしょう。『殺せ』と指示していればもちろんですが、直接殺人を指示していないとしても、『殺しても構わない』という前提で指示を出していれば、夫婦の『未必の故意』が認められ、殺人罪となる。

栃木県警は、夫婦に指示を出したさらに上の存在を追っていると報じられていますね。鍵を握るのは、夫婦の携帯端末等に残るメッセージなどの証拠類でしょう」

夫婦と少年4人がどのようなやり取りをしていたのか、なぜ殺人行為に至ったのか、詳細は謎のままだ。捜査の進展が待たれる。

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