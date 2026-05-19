Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月19日は、コンパクトながらノートPCも充電できる高出力を実現したUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Air 45W急速充電器」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Air 45W USB-C 当社最小充電器 GaN 急速充電 Type-C 折畳みプラグ コンパクト PSE認証済 iPhone17/16/15/14/13 iPad MacBook Air GalaxyS25/S24/S23 Android 各種機器対応 2,460円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトなのにハイパワー。UGREENの「Nexode Air 45W急速充電器」が25%オフ

2026年5月に発売開始したUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode Air 45W急速充電器」が25%オフで販売中。

最大45Wのパワフルな出力を備えた急速充電器は、GaN（窒化ガリウム）技術を採用しており30.7mm×30.7mm×36.1mmとコンパクト。約50gと軽量で携帯性に優れたアイテムです。

スマホやノートPC、ゲーム機の充電もこれ1つでOK！

USB PD 3.0・PPS・QCといった急速充電規格に対応。スマホやタブレット、ノートPC、ゲーム機などさまざまなデバイスの充電ができて便利ですよ。

忙しい朝や外出前に充電し忘れに気づいても問題なし。素早く充電が完了するので、毎日のストレスを大幅に軽減します。

プラグは本体に収納できる折りたたみ式を採用。カバンの中で他のデバイスを傷つける心配がないのは安心ですね。

過電流や過電圧など安全対策もバッチリ。傷が目立ちにくいデザインもGOOD

日本の電気用品安全法に基づくPSE認証を取得済み。

独自の多重保護システムにより、過電流、過電圧、過熱、ショートなどを防止し、接続したデバイスを安全に保護します。

複合ポリカーボネイトコーティングで放熱性に優れ、指紋や汚れが付着しにくく、傷も目立ちません。

UGREEN Air 45W USB-C 当社最小充電器 GaN 急速充電 Type-C 折畳みプラグ コンパクト PSE認証済 iPhone17/16/15/14/13 iPad MacBook Air GalaxyS25/S24/S23 Android 各種機器対応 2,460円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞UGREENのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年5月19日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp