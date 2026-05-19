竹中知華、ソロショット　※「竹中知華」Instagram

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　ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが19日までにInstagramを更新。オフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」　グラビアショットも（8枚）

　「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。

　そんな彼女が今回投稿したのは、タイトな白ニットトップス×スカート姿。眩しい笑顔で鏡を見つめるショットに、ファンからは「スタイル抜群」「素晴らしい」「可愛すぎる」などの声が集まっている。

■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。

引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）