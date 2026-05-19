【並び替えクイズ】解けると爽快！「だ ん そ う せ つ」を並び替えると？ 最後の文字は「ん」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭の体操にぴったりな並び替えクイズに挑戦してみませんか？ 提示されたひらがなを組み合わせて、誰もが知る「あの単語」を完成させてください。制限時間は60秒！ 脳をフル回転させて、正解を導き出しましょう。
だ ん そ う せ つ
ヒント：最後の文字は「ん」
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▼解説
正解は「争奪戦（そうだつせん）」でした！ 並び替えるコツは、まず「だつ」や「せん」といったよく使われる音の組み合わせを作ってみることです。スポーツやセールの会場など、熱気あふれるシーンでよく使われる言葉ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭の体操にぴったりな並び替えクイズに挑戦してみませんか？ 提示されたひらがなを組み合わせて、誰もが知る「あの単語」を完成させてください。制限時間は60秒！ 脳をフル回転させて、正解を導き出しましょう。
問題：「だ ん そ う せ つ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
だ ん そ う せ つ
ヒント：最後の文字は「ん」
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正解：そうだつせん正解は「そうだつせん」でした。
▼解説
正解は「争奪戦（そうだつせん）」でした！ 並び替えるコツは、まず「だつ」や「せん」といったよく使われる音の組み合わせを作ってみることです。スポーツやセールの会場など、熱気あふれるシーンでよく使われる言葉ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)