元AKB48でタレントの西野未姫が18日、自身のアメブロを更新。先日迎えた第2子出産を振り返り、選択した「計画無痛分娩」の効果と、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱との微笑ましいエピソードを明かした。

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2022年11月、お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱との結婚を発表し、“31歳差婚”が話題になった西野。2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産、2026年1月には第2子妊娠を報告し、今月8日に無事男の子を出産したばかりだ。

ブログで「出産前に撮った写真」と切り出した西野は、笑顔でピースをした夫婦ショットを公開。今回の第2子出産について「計画無痛だったのですが、痛みが本当に無くてお産終わるまでずっと元気でした」と報告し、自身でも驚きを隠せない様子を見せた。

長女・にこりちゃんを出産した時とは大きく異なったようで、「1人目の出産とは全然違った、、、本当にいいお産でした」とつづり、無事に第2子の出産を終えた喜びを明かした。

また、出産前には、山本が「パンを大量に買ってきてくれた」というエピソードも披露。夫婦揃ってパンを頬張る様子を公開した。