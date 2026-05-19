この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本橋商店街エリア（大阪市浪速区）で5月17日、国内最大規模のコスプレイベント「第19回 日本橋ストリートフェスタ2026」が開かれ、同実行委員会によると約24万人が来場した。



オープニングセレモニーには、横山英幸大阪市長や武市佳代浪速区長ら来賓もコスプレ姿で参加したほか、日本橋ストリートフェスタ2026のアンバサダーを務めるコスプレイヤー・えなこさんも登場した。



オープニングセレモニー後には、約500人が参加するコスプレ＆キャラクターパレードも行われた。



一般開放された堺筋や、オタロードの駐車場に設けられた「ストフェス広場」には、多くのコスプレイヤーや撮影を楽しむ人たちが訪れ、にぎわいを見せた。