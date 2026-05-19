◇ナ・リーグ ドジャース0―1パドレス（2026年5月18日 サンディエゴ）

ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発し、7回3安打1失点と好投。今季最多の107球を投じる熱投を披露したが、味方の援護に恵まれず、今季4勝目はならなかった。

痛恨の1球だった。初回1死、2番・アンドゥハーにカウント2―2から投じたスプリットが高めに浮いた。投球は乾いた打球音を残し、左翼席へと飛び込む先制弾。4試合連続で今季9本目の被本塁打にマウンド上の山本は打球の方向を見つめ、ぶ然とした表情を浮かべた。今季9試合目の登板で、4回目の初回の失点。課題は残されたままとなった。

山本は初回の被弾について「初回多少、力みがあったと言いますか。そこから投球のフォームの間の部分を意識して、2イニング目くらいから、やっといいピッチングになってきましたけど、凄く悔しい失投でした」と厳しい表情を見せた。

今季9試合目の登板で、4試合に初回失点している。「今日の試合もやっぱりそこが…、その1点で試合が決まりましたし、良くはなっているとは思いますが課題の一つだなと思います」と言葉をかみしめた。

先制被弾以降は立ち直った。2回は先頭のメリルをカーブで投ゴロに打ち取ると、カステラノスを遊ゴロ、そして8番・ロレアノをスプリットで空振りの3球三振。わずか6球でこの回を3者凡退で終えた。直球を軸にスプリット、カットボール、シンカー、カーブなど多彩な持ち球を駆使し、パドレス打線を封じる。2回以降は安定感ある投球で回を重ね、打線の援護を待った。