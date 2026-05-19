「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、荏原<6361.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



この日の東京株式市場で荏原は軟調。同社は１５日、２６年１２月期連結業績予想について純利益を８６６億円から９９５億円（前期比２９．８％増）へ上方修正すると発表した。従来の最高益予想に更に上乗せする格好となった。持ち分法適用関連会社の水道設備大手・水ｉｎｇ（スイング）の譲渡に伴い、売却益を計上するため。これを好感する見方が持続し、買い予想数の上昇につながったようだ。



なお、売上高、営業利益予想に変更はない。また、これに対する株価の反応は限定的となっている。



出所：MINKABU PRESS