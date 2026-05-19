【映画ランキング】『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』首位返り咲き！ 山下智久主演『正直不動産』は4位発進
5月15〜17日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開4週目を迎えた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が、週末金土日動員25万8000人、興収3億6000万円をあげ、先週の2位から再び首位に返り咲いた。累計では動員466万人、興収64億円を突破した。
【写真で見る】5月15〜17日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員25万3000人、興収4億600万円と高稼働を見せたものの、先週の1位から陥落。それでも、興収は『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を上回っており、人気に陰りはない。累計では動員227万人、興収34億円を突破した。
3位は、公開6週目を迎えた『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、週末金土日動員22万3000人、興収3億4100万円をあげランクイン。累計成績は動員810万人、興収119億円を突破した。
4位は、山下智久主演で人気を博したNHK連続ドラマの劇場版『映画 正直不動産』が初登場。5位には、公開3週目の『SAKAMOTO DAYS』がランクイン、累計で動員157万人、興収21億円を突破した。
6位には、小川哲による傑作ミステリー小説を、『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平監督が映画化した『君のクイズ』が、8位には、OVAでのアニメ化から30周年を迎えた人気シリーズの新作を全3章構成で公開していく『機動警察パトレイバー EZY File1』が、9位にはK‐POPグループ“Stray Kids”のワールドツアーに密着した『Stray Kids：The dominATE Experience』が、それぞれ初登場でランクインした。
5月15〜17日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第2位：『プラダを着た悪魔２』
第3位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第4位：映画『正直不動産』
第5位：『SAKAMOTO DAYS』
第6位：『君のクイズ』
第7位：『ひつじ探偵団』
第8位：『機動警察パトレイバー EZY File1』
第9位：『Stray Kids：The dominATE Experience』
第10位：『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』
【写真で見る】5月15〜17日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、『プラダを着た悪魔2』が、週末金土日動員25万3000人、興収4億600万円と高稼働を見せたものの、先週の1位から陥落。それでも、興収は『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を上回っており、人気に陰りはない。累計では動員227万人、興収34億円を突破した。
4位は、山下智久主演で人気を博したNHK連続ドラマの劇場版『映画 正直不動産』が初登場。5位には、公開3週目の『SAKAMOTO DAYS』がランクイン、累計で動員157万人、興収21億円を突破した。
6位には、小川哲による傑作ミステリー小説を、『沈黙の艦隊』シリーズの吉野耕平監督が映画化した『君のクイズ』が、8位には、OVAでのアニメ化から30周年を迎えた人気シリーズの新作を全3章構成で公開していく『機動警察パトレイバー EZY File1』が、9位にはK‐POPグループ“Stray Kids”のワールドツアーに密着した『Stray Kids：The dominATE Experience』が、それぞれ初登場でランクインした。
5月15〜17日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
第2位：『プラダを着た悪魔２』
第3位：『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』
第4位：映画『正直不動産』
第5位：『SAKAMOTO DAYS』
第6位：『君のクイズ』
第7位：『ひつじ探偵団』
第8位：『機動警察パトレイバー EZY File1』
第9位：『Stray Kids：The dominATE Experience』
第10位：『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』