Ayase、初のソロEP『dialogue』を配信リリースへ｜YOASOBIは8月から北米ツアー開催

“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのコンポーザーとしても活動し、さまざまなアーティストへの楽曲提供も行っているAyaseが、シンガーソングライターとして初となる5曲入りEP作品『dialogue』を2026年5月27日(水)にリリースすることが決定した。あわせて、ジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開となった。

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本作は、全曲において作詞・作曲・編曲・歌唱までをAyase自身で手がけたオールプロデュース作品。日々の生活や音楽活動の中で生まれた本心の感情を音楽へと昇華し、自分自身や関わる様々な人や物事、そして社会との“対話”をテーマに制作された楽曲を束ねた一作となっている。

全5曲すべてノンタイアップで構成されており、自身のために書き下ろした楽曲を自らの声で歌い切ることで、これまで築いてきた表現とは異なる、よりパーソナルで生身のAyaseを体現したEP作品となる。

リリースに先駆け、5月20日(水)には先行シングル「うるさ」を配信リリースすることが決定。展開豊かなダンサブルなエレクトロチューンで、Ayaseとして新境地を切り拓くサウンドが印象的な楽曲となっている。

EPには、オールドスクールのエッセンスと現代的な感性が交錯する表題曲「dialogue」、鮮烈なメロディに乗せ、対話の中で生まれる感情や自身の内面と向き合う姿を宇宙的スケールで描いた「PLANETS」など、多彩な楽曲が収録されている。ボカロP、シンガーソングライター、そしてYOASOBIのコンポーザーとしてのキャリアを通じて辿り着いた、ソロアーティストとしての“原点であり出発点”ともいえる作品だ。

■Ayaseコメント

この度、Ayaseソロの名義で初のEPをリリースすることになりました。YOASOBIのコンポーザーとして約７年走り続ける中でどうしても消し去ることができなかった歌いたいという気持ちをいつもすぐそばでサポートしてくれているスタッフや大切な人たちからの言葉に勇気づけられ一つの作品群にして表明することができました。私は、YOASOBIを結成してから今日まで音楽と、人と、社会と、相方と、そして自分自身と、自分なりにではありますが、真剣に向き合い続けてきたと思っています。そうやって生きてきた自分の今の想いや葛藤、そして願いをこの５曲の中にしっかりと綴じ込めることができたと感じています。YOASOBIもAyaseも、ここから更に本気でいきます。まずは一度、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。

また、Ayaseがコンポーザーを務めるYOASOBIとしては、8月から自身最大規模となる北米ツアー「YOASOBI NORTH AMERICA TOUR 2026 “NEVER ENDING STORIES”」の開催も控えている。ソロとYOASOBI、双方での今後の展開にも注目が集まる。

【配信リリース情報】

Ayase『dialogue』

2026年5月27日(水)配信リリースAyase『dialogue』配信URL：https://lnk.to/ayase_dialogue

01. PLANETS02. うるさ ※2026年5月20日(水)先行配信リリース03. bad therapy04. 火花05. dialogue

2026年5月20日(水)先行配信リリースAyase「うるさ」配信URL：https://lnk.to/urusa