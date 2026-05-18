今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月18日（月）〜5月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、役割や仕事などが増えて気合いが入りそう。責任感があるものに熱心に取り組めるでしょう。アドバイスを求められる場面もありそうなので、自分の意見をまとめると◎ 恋愛面は、相手の言動に対して一喜一憂しすぎないようにしましょう。ときには1人でリフレッシュする時間をつくるのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
海外の文化を楽しむと◎ 好きな映画などを繰り返し観るのも良いかも。そのなかで、日常生活に取り入れられそうなことがあれば、試してみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、役割や仕事などが増えて気合いが入りそう。責任感があるものに熱心に取り組めるでしょう。アドバイスを求められる場面もありそうなので、自分の意見をまとめると◎ 恋愛面は、相手の言動に対して一喜一憂しすぎないようにしましょう。ときには1人でリフレッシュする時間をつくるのも良いでしょう。
海外の文化を楽しむと◎ 好きな映画などを繰り返し観るのも良いかも。そのなかで、日常生活に取り入れられそうなことがあれば、試してみましょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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