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【ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】】が「”塩”卵かけご飯⁉ #ブチギレ氏原 #サカモト #レビュー」を公開した。偏食である氏原とサカモトが、料理研究家・リュウジ考案の醤油を使わない「塩たまごかけご飯」を作り、その味わいを客観的にレビューしている。



調理は、温かいご飯に卵の卵白だけを落とし、全体に混ぜ込むところから始まる。続いてごま油を小さじ1杯かけ、小ネギと細かくちぎった海苔を散らす。中央に卵黄を乗せたら、味の素を4振りする。ここで最大のポイントとなるのが塩だ。フライパンで塩を軽く煎って「焼き塩」にし、それを2つまみ振りかければ完成となる。醤油は一切使用しない。



実食したサカモトは、一口食べると満面の笑みを浮かべ「うめぇ〜！」「本当にうめぇ〜」と声を上げた。「分かりやすい！」とストレートな塩気と旨みを絶賛し、「ネギもっといってもいい」と好みに合わせたアレンジも提案している。氏原も「一番美味いね」と高く評価。その味わいについて、韓国料理の生きたタコ（サンナクチ）を食べる際のタレに例え、「まさにそれをかけた感じだね」と的確に分析した。



醤油を使わず、ごま油と煎った塩で引き立つ卵の旨みは、新しい定番になりそうだ。いつもの卵かけご飯に変化をつけたい時、手軽で満足感のある一杯を試してみてはいかがだろうか。



【塩たまごかけご飯レシピ】

［材料］

・ご飯 1膳

・卵 1個

・ごま油 小さじ1

・小ネギ 適量

・海苔 適量

・味の素 4振り

・塩 適量



［作り方］

1. 温かいご飯に卵白だけを入れ、全体を混ぜ合わせる。

2. ごま油小さじ1を回しかけ、小ネギと海苔を散らす。

3. 中央に卵黄を乗せ、味の素を4振りする。

4. フライパンで塩を煎り「焼き塩」にする。

5. 焼き塩を2つまみ振りかけて完成。