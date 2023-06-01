久保建英は出番なし…数的優位のソシエダは終盤の連続失点でバレンシアに３−４敗戦
現地時間５月17日に開催されたラ・リーガの第37節で、久保建英が所属するレアル・ソシエダがバレンシアとホームで対戦した。
久保が３試合ぶりに先発から外れたソシエダは３分、退団が決定しているエルストンドの折り返しを受けたアイエンが鋭いシュートを突き刺し、幸先よく先制する。
しかし８分、ハビ・ゲラのコントロールショットで被弾し、同点とされる。
さらに22分、ワンツーから抜け出したウーゴ・ドゥーロにGKレミロの股を抜くシュートを決められ、逆転を許す。
後半に入って60分、右サイドからのクロスが相手のオウンゴールを誘発して、振り出しに戻す。その３分後にもオジャルサバルのスルーパスを受けたオスカールソンがネットを揺らし、再逆転に成功する。
さらに70分、決定機阻止で相手DFキュマルトが退場。数的優位となる。
このままソシエダが逃げ切るかと思われた89分、CKからギド・ロドリゲスのヘッドで痛恨の失点。さらに、90＋２分にもハビ・ゲラのゴールで逆転され、３−４の逆転負け。リーグ戦７試合連続未勝利となった。
なお、久保は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
久保が３試合ぶりに先発から外れたソシエダは３分、退団が決定しているエルストンドの折り返しを受けたアイエンが鋭いシュートを突き刺し、幸先よく先制する。
しかし８分、ハビ・ゲラのコントロールショットで被弾し、同点とされる。
さらに22分、ワンツーから抜け出したウーゴ・ドゥーロにGKレミロの股を抜くシュートを決められ、逆転を許す。
後半に入って60分、右サイドからのクロスが相手のオウンゴールを誘発して、振り出しに戻す。その３分後にもオジャルサバルのスルーパスを受けたオスカールソンがネットを揺らし、再逆転に成功する。
さらに70分、決定機阻止で相手DFキュマルトが退場。数的優位となる。
このままソシエダが逃げ切るかと思われた89分、CKからギド・ロドリゲスのヘッドで痛恨の失点。さらに、90＋２分にもハビ・ゲラのゴールで逆転され、３−４の逆転負け。リーグ戦７試合連続未勝利となった。
なお、久保は出番なしに終わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」