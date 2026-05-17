ロンドン2カ所で大規模デモ　移民・難民政策への反対　パレスチナへの連帯、人種差別など　合わせて約8万人参加で43人逮捕　イギリス

イギリス・ロンドンで16日、移民や難民政策に反対する大規模なデモが行われ、数万人が参加しました。

郄島泰明報告：

トラファルガー広場前です。デモの参加者たちは、スターマー政権は終わりだ、移民・難民政策への反対など、様々な声を上げています。

このデモは、極右活動家トミー・ロビンソン氏が呼びかけたもので、数万人が集まり、スターマー政権の移民・難民政策や言論規制などへの反対を訴えました。

極右団体が主導するデモの参加者：

今の政府は国をうまく運営できていない。移民の流入を抑える必要もある。スターマー首相は辞めるべきで、今日が彼にとってまた一つの決定的な打撃になることを願っている。

一方、近くでは、パレスチナへの連帯と、人種差別や極右への反対などを訴える別のデモも行われました。

親パレスチナ・人種差別反対のデモ参加者：

分断や憎しみによって、2つのグループに分かれてしまっているのは悲しい。この40年以上にわたる政治判断の失敗によるものだ。私たちは向こう側の人たちにも、私たちの希望と優しさに加わってほしいと言いたい。より良い未来はそこにあるのであって、反対側にあるのではない。

イギリスでは、反ユダヤ主義的なテロ事件を受けてテロ警戒レベルが引き上げられています。

2つのデモにはあわせて8万人規模の参加が見込まれる中、警察は約4000人を動員し、43人を逮捕しました。