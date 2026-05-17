12万件から当日の一点を提示！ 東京国立博物館「日本美術のとびら」

記事ポイント 東京国立博物館の体験型展示「日本美術のとびら」が2026年6月30日にリニューアルオープン新コンテンツ「とーはくワンダーウォール」が約12万件のコレクションから来館者ごとの”おすすめ一点”をインタラクティブに提示国宝の高精細複製品をガラスケースなしで間近に鑑賞できるコーナーも継続展示 東京国立博物館の体験型展示「日本美術のとびら」が2026年6月30日にリニューアルオープン新コンテンツ「とーはくワンダーウォール」が約12万件のコレクションから来館者ごとの”おすすめ一点”をインタラクティブに提示国宝の高精細複製品をガラスケースなしで間近に鑑賞できるコーナーも継続展示

東京・上野公園に位置する東京国立博物館（以下、東博）が、本館1階B室の体験型展示「日本美術のとびら」を2026年6月30日（火）にリニューアルオープンします。

新設のインタラクティブコンテンツ「とーはくワンダーウォール」では、約12万件のコレクションの中から来館当日に実際に見られる作品情報とリアルタイムに連動し、来館者一人ひとりへの”おすすめの一点”が提示されます。

日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応しており、国内外の幅広い来館者が直感的に楽しめる内容です。

東京国立博物館「日本美術のとびら」





会場：東京国立博物館 本館1階B室（東京都台東区上野公園13-9）リニューアルオープン日：2026年6月30日（火）閉室期間：2026年5月18日（月）〜6月29日（月）（リニューアル工事のため）開館時間：9:30〜17:00（入館は閉館の30分前まで）／毎週金・土曜日は20:00まで開館休館日：月曜日（月曜日が祝日または休日の場合は開館し、翌平日に休館）、年末年始、その他臨時休館あり観覧料：一般1,000円、大学生500円、高校生以下無料（東博コレクション展観覧料または開催中の特別展観覧料〔観覧当日に限る〕で入場可）

東博本館の体験型展示「日本美術のとびら」は、国宝・重要文化財を含む約12万件のコレクションを持つ東博の入口として機能する展示室です。

6月30日のリニューアルを機に、新設のインタラクティブコンテンツ「とーはくワンダーウォール」が加わり、来館者と文化財の”一期一会の出会い”を演出する場として新たな形を備えます。

継続展示のコーナーでは、高精細複製品をガラスケースなしで間近に鑑賞できる体験も引き続き提供されます。

東博では保存上の理由から展示替えが定期的に行われており、当日展示されている文化財は約12万件のコレクションのうち約3,000件です。

同じ文化財に次回の来館で再び出会えるとは限らないため、今日だけの出会いを提案する仕組みが「とーはくワンダーウォール」の核心となっています。

とーはくワンダーウォール





「とーはくワンダーウォール」のコンテンツ前半は、約2分間のスペシャル映像です。

1872年の湯島聖堂博覧会にはじまり、2022年の創立150周年に至る東博の歩みを軸に、「松林図屏風」「古今和歌集（元永本）」「遮光器土偶」など東博を代表する名品が映像と音楽で紹介されます。

時代やジャンルを超えた日本・アジアの文化財のダイナミックな広がりを、映像体験として伝える内容です。





コンテンツ後半は、当日展示されている約3,000件の作品情報とリアルタイムに連動するデジタルコンテンツです。

研究員が選び抜いた名品を紹介する「研究員の推しと出会う！」コーナーや、ガラポン形式でくじを引くコーナーなど6種類の切り口が用意されており、その中からランダムに選ばれた4つのコンテンツが生成・表示されます。

最後には来館者ごとの「おすすめの一点」が提示され、実物を見るために展示室へと誘導される仕組みとなっています。

コンテンツは内田洋行とパワープレイスが制作し、東博のWEB情報と収蔵品データベース「ColBase」を活用して構築されます。

高精細複製品と出会う（継続展示）





文化財活用センター〈ぶんかつ〉が企業等と連携して制作した屏風と掛け軸の高精細複製品を、季節に合わせて展示するコーナーです。

最新のデジタル技術と伝統的な職人の技によって制作された高精細複製品が、ガラスケースを介さない状態で展示されており、細部まで間近で見ることができます。

現在の展示ラインナップは、国宝「花下遊楽図屏風」（展示期間：〜5/17）、「焔」（展示期間：〜8/30）で、リニューアルオープン後の6月30日からは国宝「納涼図屏風」（展示期間：6/30〜8/30）が加わります。

これらの名品は他館への貸し出し依頼も多く、本物が東博で展示されるのは数年に一度ということもあります。

高精細複製品のコーナーは、そうした名宝との確実な出会いを提供する場として機能しており、屏風の金箔の輝きや掛け軸の線の細やかさを、本物鑑賞とは異なる距離感で体感できます。

インタラクティブコンテンツで”今日の一点”を見つけ、高精細複製品で文化財の細部を間近に観察するという、デジタルとアナログを組み合わせた鑑賞体験が「日本美術のとびら」の新たな形となります。

観覧料は一般1,000円、大学生500円で、高校生以下は無料です。

リニューアル工事期間中の5月18日（月）〜6月29日（月）はB室が閉室となり、6月30日（火）から新しいコーナーを含めた全体が公開されます。

東京国立博物館「日本美術のとびら」の紹介でした。

よくある質問

Q. リニューアル工事中、東博の他の展示は見られますか？

A. リニューアル工事の対象は本館1階B室のみで、工事期間（2026年5月18日〜6月29日）中も東博の他の展示室は通常どおり開館しています。

Q. 「とーはくワンダーウォール」は何か国語に対応していますか？

A. 日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語に対応しています。

Q. 高精細複製品のコーナーで展示される作品は時期によって変わりますか？

A. 季節に合わせて展示替えが行われます。

国宝「花下遊楽図屏風」は〜5/17、国宝「納涼図屏風」は6/30〜8/30、「焔」は〜8/30が展示期間となっています。

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