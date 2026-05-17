俳優の勝野洋（76）の妻で、タレントのキャシー中島（74）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛猫が余命宣告を受けたことを明かした。

「今日は午前中に家の仕事をして、午後からマナアイランドでお客様とワイワイタイム たくさんの方々がいらしてくださいました。ありがとうございます 夜はいつものお蕎麦屋さんでデートです ごまのお蕎麦、美味しかった」と勝野とのラブラブショットを披露した。

「近くの公園でハルコとひと遊び なんでもないひとときなんだけど、大切な時間です」とキャシー。「大切な時間と言うと、我が家のニャンコ、ルーシーが大きな病気にかかり、余命を宣告されてしまいました。15歳、人間だと76歳 お母さんのミカリが20歳（96歳）で元気なのにルーシーはまだ早い」とつづった。

「大きな病院にも行ったのですが手術をしても口から食事ができなくなりもっても一年と言われました。このままなら2ヶ月、私は今のままのルーシーでいて欲しくて、手術をしない選択をしました」としつつ「残り少ない時間を愛しむように甘えるルーシー 静かな時間を過ごしています」と記した。

「去年はドゥと鉄三を送り、ルーシーまでなんて まだ食欲もあり、痩せてしまったけどかわいい」と愛猫の姿も公開。「いつもと同じように接しています。少しでも長く生きて欲しいと願ってます」とした。