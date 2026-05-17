◆米大リーグ ロッキーズ４―２ダイヤモンドバックス（１６日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が１６日（日本時間１７日）、日米通算１５０勝目（ＮＰＢ１３６勝、ＭＬＢ１４勝）を達成した。

菅野は１６日（日本時間１７日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦で先発。５回８８球を投げて、毎回走者を背負ったが、７安打２失点、３四死球の粘投で勝利投手の権利を手にして、３―２と１点のリードを持って降板して救援陣がリードを守り、今季４勝目（３敗）を挙げ、節目の白星をつかんだ。

毎回走者を背負う粘りの投球を見せたが、試合後には、試合開始直前に体調不良に見舞われたいたことを明かした。

「試合始まる１時間前くらい。食事をして３０分くらいしたら急に気持ち悪くなってきて…」

「ちょっと吐き気と下痢が。食あたりだと思うんですけど。急に気持ち悪くなってしまったので、ちょっと大変だったんですけど、自分でマウンドに上がると決めた以上はしっかり自分のできる仕事をしようと思っていましたし、そういう言い訳はしないようにしていました」

試合開始直前に起こってしまったまさかのアクシデント。最悪の事態も想定されるほど、ギリギリの状態だった。

「最初薬を飲んで、若干よくなってきたのもあって、最初はオープナーを使って１、２回投げてよくなるのをん待ってからいこうかという風に言われたんですけど、それも…自分のいつものルーチンができないのもありますし、そこは腹をくくって、投げると決めた以上はしっかり投げようと決めました」

マウンドに上がったら関係ない。毎回走者を許し、４回以外の４イニングは得点圏にも走者を背負った。それでもなんとか２失点で踏ん張った。

「マウンドに上がった以上はそういう言い訳はしたくない。最低限の仕事はできたかなと思います」

そして、２登板足踏みしていた４勝目、日米通算１５０勝をつかみ取った。

「素直にうれしいですし、自分１人の力ではここまで到達できなかったと思いますし、ジャイアンツのチームメートだったり、去年のオリオールズのチームメート、今のチームメートにすごく感謝していますし、ただ通過点なので次の１５１勝目を目指してやっていきます。こうやってこっち（米国）で戦えていることに関しては本当に、毎日充実していますし、本当にこっちに来られたことは僕にとってすごく大きなことなので、まだまだこっちでそういうものを積み重ねられるように、頑張っていきたいなと思います」

３６歳。ベテランの域に入った菅野らしく、どんな状況でも仕事を果たし、節目の勝利をつかみ取った。