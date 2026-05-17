Image: Digital Foundry / YouTube/a>

2025年5月30日の記事を編集して再掲載しています。

携帯ゲーム機でここまできた！

Nintendo Switch 2、プレイ映像の比較検証リークが、Notebookcheckによって報じられていました。

PS4を凌駕する画質に！

数あるゲームタイトルのなかでも、とにかく動作が重いことで知られる『サイバーパンク2077』が、Nintendo Switch 2版でもリリースされています。

1080pの高画質で30FPSのフレームレートにてプレイできる、Nintendo Switch 2のクオリティモード。その映像と、PlayStation 4（PS4）で『サイバーパンク2077』をプレイした映像の比較が、Digital Foundryによって公開リークされました。

PS4は一世代前とはいえ、れっきとしたコンソールゲーム機。対するNintendo Switch 2は、コンパクトデザインを要求される携帯ゲーム機の側面も。

すでに別のリークで検証されたように、Nintendo Switch 2では、NVIDIAのDLSSというアップスケーリング技術のサポートによって、AIを利用した高画質化映像で、画質の向上が目指されています。

両プラットフォームで『サイバーパンク2077』をプレイした映像を比較すると、画質は明らかにNintendo Switch 2のほうが上。色合いや映りに大きな違いが見られない画面でも、PS4の画質は細部までくっきりとは描き切れていないレベルに留まり、ノイズもNintendo Switch 2の画質のほうが少ないとされていますね。

完成度が高いことは間違いない

そもそもPS4が『サイバーパンク2077』のプレイ環境として十分ではなく、最新のNintendo Switch 2のほうが上回るゲームエクスペリエンスを実現して当然…そんな指摘もあることでしょう。PS4 Proとの比較なら、どちらに軍配が上がったかはわかりません。

なお、Digital Foundryは、Xbox Series Sとの比較検証も行なっていました。

現役のXbox Series Sでも、映像を高画質化するアップスケーリング技術を採用。こちらはFSR 2という技術のようですが、Nintendo Switch 2で採用されているDLSSのほうが、主に動きが複雑でないシーンで美しい画質を実現できているんだとか。ただし、Xbox Series Sは1440pの高画質で出力されている映像なので、一概に比較はできませんけどね。

Nintendo Switch 2のハードウェア構成は、ハイスペックなPS5 Proなどと比べれば、まったく見劣りしてしまうレベル。

それでもあの激重な『サイバーパンク2077』を、携帯モードでもここまでサクサクと快適にプレイできるのは驚きですね。

Source: YouTube via Notebookcheck