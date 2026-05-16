【THE SECOND】漫才師の応援に“レジェンド”登場 驚きの声「ひっくりかえった」「武豊！！？？」
フジテレビ系『アサヒ ゴールドpresents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』が、16日に放送（後6：30）。シャンプーハット（恋さん、てつじ）の応援VTRに“レジェンド”が登場した。
【写真】正月に「武豊をまっぷたつ」ハンドパワーさく裂のMr.マリック 「久しぶりに見た」の声も
シャンプーハットは、1994年の結成。『THE SECOND』には初めてグランプリファイナルに進出した。関西では売れっ子でレギュラー番組を多数持ち、競馬番組などでも活躍する。「交流のあるレジェンド」として、VTRには競馬騎手の武豊が登場した。
武は「2人のコンビが良いバランスかなっていうのは思いますしね。キャラがまた全然違って面白いですよね。GIレースぐらいな感じですもんね。『おめでとうございます』と言いたいんで、頑張ってもらいたい」とエールを送った。
博多華丸・大吉の博多大吉は「シャンプーハットは僕らのちょっとだけ後輩」だとし、「武豊さんのコメントもあったように、これもし優勝したら、あしたの競馬番組はどんな感じでやるのかな」と、『競馬BEAT』（カンテレ、毎週日曜）について期待していた。
SNSでは「武豊！！？？シャンプーの応援に武豊！！！？？？？？」「ザセカンド見てたら武豊出てきてひっくりかえった」「漫才番組で武豊を見るとは思わんかった笑 」「武豊さんが出た瞬間ウケました笑 」など、多数の声が飛び交った。
シャンプーハットは、リニア（しょうへい、酒井啓太）に敗退。てつじは「負けた！何の景色も見られへんかったわ」と笑わせ、恋さんは「負けたのにまだ楽しい」と笑顔で、「（対戦相手の）リニアを大好きになってしまって、自分たちは負けたけどリニアの次がめっちゃ楽しみ」と晴れやかだった。
【写真】正月に「武豊をまっぷたつ」ハンドパワーさく裂のMr.マリック 「久しぶりに見た」の声も
シャンプーハットは、1994年の結成。『THE SECOND』には初めてグランプリファイナルに進出した。関西では売れっ子でレギュラー番組を多数持ち、競馬番組などでも活躍する。「交流のあるレジェンド」として、VTRには競馬騎手の武豊が登場した。
博多華丸・大吉の博多大吉は「シャンプーハットは僕らのちょっとだけ後輩」だとし、「武豊さんのコメントもあったように、これもし優勝したら、あしたの競馬番組はどんな感じでやるのかな」と、『競馬BEAT』（カンテレ、毎週日曜）について期待していた。
SNSでは「武豊！！？？シャンプーの応援に武豊！！！？？？？？」「ザセカンド見てたら武豊出てきてひっくりかえった」「漫才番組で武豊を見るとは思わんかった笑 」「武豊さんが出た瞬間ウケました笑 」など、多数の声が飛び交った。
シャンプーハットは、リニア（しょうへい、酒井啓太）に敗退。てつじは「負けた！何の景色も見られへんかったわ」と笑わせ、恋さんは「負けたのにまだ楽しい」と笑顔で、「（対戦相手の）リニアを大好きになってしまって、自分たちは負けたけどリニアの次がめっちゃ楽しみ」と晴れやかだった。