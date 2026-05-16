お笑いコンビ「バナナマン」の設楽統（53）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。コンビ結成秘話を明かす場面があった。

この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。「Snow Man」深澤辰哉とともに、完全貸し切りのラビューに乗って、設楽の地元・秩父まで旅した。

設楽は「俺、元々さ、西武鉄道の駅員だったのね。就職してしばらく働いてたんだけど、小手指管区ってところで、メインは小手指にいて、やってたの、駅員さん」とかつての職業を明かしつつ、「そんなこと言ってそんなに働いてないんだけどね。半年くらい」と笑った。

深澤は「そのあとにはこの業界を？」と聞くと、「こういう業界を目指すんだけど、ちょっとの間、数カ月はフリーターに近いノリだったけどね。そこからどんぐらいで、俺、渡辺正行さんの運転手をやっていて」と設楽。「その時に、日村さんとか、そういう芸人さんとは知り合ってたんだけど、そこからリーダーの付き人も半年くらいやった後に、日村さんとやるってなって」と相方・日村勇紀との出会いを明かした。

「最初は4人組でやろうって、4人（メンバーが）いたんだけど、凄い上の人が声をかけてくれて。俺と日村さんともう1人、昔やってた相方と“4人でやろう”と言われて。1回、2回ぐらいかな、練習に行って、“ちょっと2人でやらない？”って日村さんに言って、2人になった。だから実質、4人で何かしたってのはほぼない」とした。

「それが俺が19歳、日村さんが20歳とかかな。その辺の時期に、一緒にやり出した。だから、もう今俺53になった。だから、30年以上だね」と語った。