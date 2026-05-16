この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【Codex完全攻略】Codex(コーデックス)で最初に覚えるべき5つの基本機能｜スキル(Skills)・MCP・プラグイン・フック・サブエージェント！」を公開した。動画では、OpenAIが開発するAIエージェント「Codex」の基本機能5つを初心者向けに解説し、使いこなすことで得られる作業効率の劇的な向上について紹介している。



動画の冒頭では、Codexを単なるAIツールではなく「自分専用の開発チームとして動き出します」と表現。その中核となる「スキル」「MCP」「プラグイン」「フック」「サブエージェント」の5つの機能を順に解説した。



第一章では、特定の作業をパッケージ化した「スキル」を紹介。「Hatch Pet」というスキルを用い、好みのペット画像からドット絵のモーション画像を自動生成して、デスクトップ上にキャラクターを出現させる手順を実演した。第二章では、外部ツールやサービスと連携するための標準規格「MCP」を取り上げ、公式ドキュメントを検索する設定方法を解説している。



続いて第三章では、アプリ連携などをパッケージ化した「プラグイン」を紹介。「スキルやMCPよりも導入が楽で使い方も簡単」と述べ、「Remotion」プラグインを用いて解説動画を全自動で生成する様子を公開した。第四章の「フック」では、決まったタイミングで処理を自動発動させる機能として、プロンプト送信時に通知音を鳴らす設定方法を解説している。



第五章の「サブエージェント」では、役割ごとに分かれた複数のAIを同時に呼び出す方法を提示。コンテキストを分散させることで「メインエージェントのコンテキストを膨らますことなく、大きなタスクを効率的にこなすことができます」と語り、長文のテキスト校正を3つのエージェントに並行して行わせる高度なデモを披露した。



Codexは、複数の機能やエージェントを連携させて複雑な業務を自動化できる強力なプラットフォームだ。動画で紹介された5つの基本機能をマスターすれば、日常の業務効率が飛躍的に向上し、自分だけの優秀なAI開発チームを手に入れることができるだろう。