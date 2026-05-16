神奈川県は、物価高騰対策事業として、キャッシュレス版「かながわトクトクキャンペーン！（愛称：かなトク！）」を6月19日0時から開始する。



●かつて好評だった「かながわPay」が実質的に復活！ 還元総額は180億円相当



神奈川県内の対象店舗において、対象のキャッシュレス決済サービスで代金を支払うことで、ポイントなどを消費者に還元する。対象のキャッシュレスサービスはAEON Pay、au PAY、d払い、PayPay、メルペイ、楽天ペイの6サービス。還元上限は1回1500円相当・期間中2500円相当、1人あたり合計1万5000円相当となる。



還元率は企業規模によって異なり、中小企業・小規模企業20％、大手企業10％（原則、コンビニエンスストアや無人店舗、保険医療機関・保険薬局、移動販売などは対象外）。対象店舗には、キャンペーン期間中にポスター・チラシ・ステッカーなどが掲示される。なお、終了日は事前に定めず、予算上限（180億円）に達した時点で終了する。