「能登のともしび」は、震災に立ち向かう能登のあたたかな人情をお伝えしています。地震から2年4か月が過ぎ、少しずつ進む被災地の復興状況を伝えるニュースの中には、カメラがとらえた“温かな瞬間”があります。1週間分の「ともしび」をまとめてお送りします。



地震で被災し一部休業していた輪島市の三井郵便局が、閉所した保育所の建物を活用して営業を再開しました。三井郵便局は震災後、車両型の仮設店舗で預金の出入金などのサービスを続けていました。新店舗は、震災の影響で閉所した三井保育所の建物を改修。お年寄りに配慮して、窓口カウンターの高さを低くめに設計するなどの工夫もなされています。





被災地の誘客促進につなげようと、七尾市和倉温泉の足湯施設「湯っ足りパーク」に、人気キャラクターのポケモンをあしらった「わくらポケモン足湯」がオープンしました。足湯にはポケモンの像が設置され、一緒に温泉を楽しめる作りになっています。オープン初日のこの日は、地元の園児が一足早く足湯を楽しみました。和倉温泉観光協会は復興の追い風にしたいとしています。ミュージシャンの吉川晃司さんと布袋寅泰さんからなるロックユニット「COMPLEX」の寄付金を活用した復興支援事業として、「バスケット養殖」と呼ばれる新技術への転換が、七尾市のカキ養殖現場で進められています。バスケット養殖は、かごを沈める深さの調節などカキの成長管理もしやすく、漁協では年間10万個のブランドカキ「七尾牡蠣」の生産を目指します。※詳しくは動画をご覧ください（5月16日放送『news every. サタデー』より）