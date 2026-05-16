◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日８―０ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）

中日が１分けを挟む連敗を４で止めた。大野雄大投手が７回２安打無失点で、リーグトップに並ぶ５勝目。自身４連勝とした左腕は、４月１８日の阪神戦の５回から２９イニング連続の無失点を継続した。チームは自身が４勝目を挙げた９日の巨人戦以来の勝利。昨季８度も連敗を止めたベテランは、今季も早くも３度目の連敗ストップとなった。

打線も序盤から活発に得点。初回１死一塁から村松が右中間フェンス直撃の適時三塁打を放って６試合ぶりに先制すると、石伊の適時二塁打で追加点を奪った。３回には村松が２号２ラン。さらに石川昂も１号２ランを左翼席上段へ運んだ。１５日は５回まで毎回得点圏を逃したが、この日は本塁打も絡み、序盤で大量６点のリードを奪った。

村松は７回にも適時二塁打。サイクル安打まで、単打を残すのみとなった。８回２死満塁で第５打席。単打が期待されたが、冷静に押し出し四球を選んだ。石川昂も８回の左前打で２４年９月１５日以来、２シーズンぶりの猛打賞とした。１５日に満塁弾など４安打５打点の板山も２番での起用に応え、２安打３出塁で３度の得点に絡んだ。