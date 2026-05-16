ケンドーコバヤシ （C）ORICON NewS inc.

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　お笑いコンビ・ケンドーコバヤシ（53）が15日深夜放送のTBS系『有田哲平とコスられない街』（毎週金曜　深0：48）に出演。子を持つ芸人としての切実な悩みを明かした。

【写真】独特すぎる…くっきー!がしたためた第1子誕生の瞬間を模したイラスト

　今年1月第1子が誕生したことを明かしていたケンコバは「有田さんにしか相談できない」と切り出すと、「お子さんのコミュニティの中で、『有田の子』って言われないためにどうしているんですか？」と真剣なトーン。

　ケンコバは「これ結構、怖いじゃないですか。『ケンコバの子やで』って言われないようにしていかなアカンと思って」と有田に悩みを打ち明けた。

　これに5歳と3歳の子を持つ有田は「うちの子はさYouTubeとか、すごく見てるわけ。やっぱり、その周りの人たちもそういう方が多いのよ。だから、そもそも『有田』って言われても…みたいなのは」と明かすと、ケンコバは爆笑した。

　まさかの返答にケンコバは「芸人やったらレインボーくらいしか通用しない。意外と気にせんで大丈夫」と話すと、有田も「全然大丈夫そうだけどね」と語り、ケンコバのお悩み解決に一役買った。