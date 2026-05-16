53歳・ケンドーコバヤシ、第1誕生も…芸人としての切実な悩みを告白「これ結構、怖いじゃないですか」
お笑いコンビ・ケンドーコバヤシ（53）が15日深夜放送のTBS系『有田哲平とコスられない街』（毎週金曜 深0：48）に出演。子を持つ芸人としての切実な悩みを明かした。
【写真】独特すぎる…くっきー!がしたためた第1子誕生の瞬間を模したイラスト
今年1月第1子が誕生したことを明かしていたケンコバは「有田さんにしか相談できない」と切り出すと、「お子さんのコミュニティの中で、『有田の子』って言われないためにどうしているんですか？」と真剣なトーン。
ケンコバは「これ結構、怖いじゃないですか。『ケンコバの子やで』って言われないようにしていかなアカンと思って」と有田に悩みを打ち明けた。
これに5歳と3歳の子を持つ有田は「うちの子はさYouTubeとか、すごく見てるわけ。やっぱり、その周りの人たちもそういう方が多いのよ。だから、そもそも『有田』って言われても…みたいなのは」と明かすと、ケンコバは爆笑した。
まさかの返答にケンコバは「芸人やったらレインボーくらいしか通用しない。意外と気にせんで大丈夫」と話すと、有田も「全然大丈夫そうだけどね」と語り、ケンコバのお悩み解決に一役買った。
【写真】独特すぎる…くっきー!がしたためた第1子誕生の瞬間を模したイラスト
今年1月第1子が誕生したことを明かしていたケンコバは「有田さんにしか相談できない」と切り出すと、「お子さんのコミュニティの中で、『有田の子』って言われないためにどうしているんですか？」と真剣なトーン。
これに5歳と3歳の子を持つ有田は「うちの子はさYouTubeとか、すごく見てるわけ。やっぱり、その周りの人たちもそういう方が多いのよ。だから、そもそも『有田』って言われても…みたいなのは」と明かすと、ケンコバは爆笑した。
まさかの返答にケンコバは「芸人やったらレインボーくらいしか通用しない。意外と気にせんで大丈夫」と話すと、有田も「全然大丈夫そうだけどね」と語り、ケンコバのお悩み解決に一役買った。