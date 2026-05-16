気象庁は、2026年5月下旬より新たな防災気象情報の運用を開始する。 大雨警報等にレベルの数字がつくなど、市町村からの避難情報と直結し、いざという時の避難判断をより迅速に行えるようになります。



【写真】「わかりやすい！」5月29日からカラー化、レベル表示される気象防災情報

新たな防災気象情報はどう変わる？ 主な変更点3つ

気象庁のHPによれば、現行と大きく変わる点は以下の3つです。

1）警報・注意報の情報名に「レベル」がつく

・「特別警報」…レベル5（黒）

・「危険警報」…レベル4（紫）

・「警報」………レベル3（赤）

・「注意報」……レベル2（黄）

これまで河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する情報は、警戒レベルとの対応が複雑でわかりにくくなっていましたが、今回の改善により、避難情報の5段階の警戒レベルに対応し、避難の判断をしやすくなります。

河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮いずれの災害においても、警戒レベルが統一され、直感的に危険度を把握できるようになります。





避難情報との連動

2）河川の氾濫の危険度の伝え方が変わる（特別警報の新設など）従来、河川洪水予報では河川名をつけて、“氾濫注意情報”、“氾濫警戒情報”、“氾濫危険情報”、“氾濫発生情報”の4つで危険度を伝えていました。直感的に分かりにくかった名称を整理し、数字（レベル）で統一することで、ニュース等を見て瞬時に危険度を把握できるようになります。（例：氾濫発生情報→レベル5河川氾濫特別警報）3）「警戒レベル4相当」に「危険警報」の文言が新設これまでレベル4相当の情報に対しては明確な統一名称がありませんでしたが、新たに「危険警報」という名称が設けられました。（例：大雨危険警報）報道においても「レベル5大雨特別警報」「レベル4土砂災害危険警報」などのようにレベルと気象情報がセットでの表現となり、よりわかりやすくなります。

今回の改正で「市町村が発表する避難情報」とも対応関係が明確になり、とるべき避難行動の目安が判断しやすくなります。以下が警戒レベル別の避難行動の目安です。



・レベル5（黒）【緊急安全確保】…既に災害が発生・切迫しているため命の危険がある。直ちに安全確保！

・レベル4（紫）【避難指示】…対象地域の方は全員速やかに危険な場所から避難する。レベル4までに必ず避難！

・レベル3（赤）【高齢者等避難】…高齢者や障害のある方、乳幼児連れの方など、避難に時間がかかる人とその支援者が避難する

・レベル2（黄）【注意報】…ハザードマップなどで自らの避難行動を確認する



レベルが高くなるほど危険度が増すため、報道や地図上で自宅周辺の危険度が色分けでわかる「キキクル（危険度分布／気象庁HPで公開）」で災害情報を入手し、自発的に命を守る行動をとることが重要です。



▽出典

・気象庁HP／新たな防災気象情報について（令和8年〜）