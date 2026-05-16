歌手の愛内里菜(45)が16日、自身のXを更新。アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんを追悼した。

「恋はスリル、ショック、サスペンス」「I can’t stop my love for you」などアニメ「名探偵コナン」に多くの楽曲を提供している愛内は、「『名探偵コナン』の作品に関わらせていただく中で、山崎和佳奈さんの声から伝わる毛利蘭の強さや優しさ、その想いを感じながら歌詞を書かせていただくこともありました。突然の訃報に深い悲しみを感じています」と胸中を吐露した。

そして「山崎さんの声と存在は、これからもたくさんの人の青春や記憶の中で生き続けると思います。心よりご冥福をお祈りいたします」としのんだ。

山崎さんの所属事務所「青二プロダクション」は15日、公式サイトを通じて山崎さんの訃報を伝えた。山崎さんは、今年2月から病気療養のため活動を休止していた。

15日には名探偵コナンのアニメおよび劇場版で主題歌など通算28曲の楽曲を担当している歌手・倉木麻衣が公式ブログを通じて山崎さんを追悼。「山崎和佳奈さんの、優しさの中にある強さを感じる癒しの声、ずっとずっと大好きです！！」とつづっていた。