『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（37）

日本製鉄堺ブレイザーズ 上村琉乃介 後編

（前編：上村琉乃介が貫く「チームの勝利」を優先する信念 焦らず新たな武器を磨く＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

星海光来（鴎台高校）、木兎光太郎（梟谷学園高校）

【ミドルブロッカー】

天童覚（白鳥沢学園高校）、角名倫太郎（稲荷崎高校）

【セッター】

影山飛雄（烏野高校）

【リベロ】

北信介（稲荷崎高校）

「ウシワカ（牛島）は、絶対的エース感がかっこいいですね。自分と同じポジションで、点を取るというオポの役割を体現していると思います。サイドは星海。小さくて跳ぶタイプが好きなので。もうひとりは木兎。おチャラけた感じもいいと思います。

ミドルは天童と角名。どちらも大きさより機動力があって、相手との駆け引きがうまく、勝負に強そうなところがいい。角名の、体を倒して跳ぶ感じとかも好きです。

セッターは影山。『俺のトスを打て』くらいのセッターのトスを自分も打ちたいので。それを自分が決めて、『もっと持ってこいよ』って言いたいです（笑）。リベロは迷いますが、北さんとかどうですかね？（孤爪）研磨も、ディグがうまそうでいいかなって思いましたが、北さんなら堅実なリベロになりそうなので」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「前にも言ったことがあると思いますが、日向翔陽の『まだ負けてないよ』っていうシーンはやっぱり好きです。バレーボールは流れが重要なスポーツです。強いサーブを入れただけで、点差が開いていても連続ブレイクして逆転できたりするし、何が起こってもおかしくない。そう考えると、点差がついても『負けていない』って思えます。バレーは何でも起こせるし、巻き返せる。自分へのメッセージにもなっているかもしれません」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

烏野高校vs音駒高校

「"ゴミ捨て場の決戦"ですね。映画も観に行きましたが、あの演出は春高を思い出すんですよ。最後の（孤爪）研磨の視点は『うわ』っとなりました。あと、ラリーが続いた時の周りの息遣いもリアル。

自分がキャプテンで迎えた最後の春高は１回戦で負けました。『下級生に1試合でも多く春高の舞台を経験させたかった』という悔しさが残っています」

【プロフィール】

上村琉乃介（かみむら・りゅうのすけ）

所属：日本製鉄堺ブレイザーズ

2001年４月19日生まれ、長野県出身。186cm・オポジット。VC長野トライデンツのジュニアチームで技術を磨き、山梨の強豪・日本航空高校では春高バレーに３回出場した。東京学芸大を経て、2024年に日本製鉄堺ブレイザーズに入団した。