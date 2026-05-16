ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は４０４ドル安 ナスダックは１．１％の大幅安
NY株式15日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均 49658.54（-404.92 -0.81%）
ナスダック 26336.41（-298.81 -1.12%）
CME日経平均先物 61970（大証終比：-70 -0.11%）
欧州株式15日終値
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.081（+0.064）
10年債 4.588（+0.107）
30年債 5.118（+0.091）
期待インフレ率 2.502（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.697（+0.129）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.84（+3.67 +3.63%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4553.50（-131.80 -2.81%）
ビットコイン（ドル）
79205.75（-2188.98 -2.69%）
（円建・参考値）
1256万7576円（-347325 -2.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49658.54（-404.92 -0.81%）
ナスダック 26336.41（-298.81 -1.12%）
CME日経平均先物 61970（大証終比：-70 -0.11%）
欧州株式15日終値
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.081（+0.064）
10年債 4.588（+0.107）
30年債 5.118（+0.091）
期待インフレ率 2.502（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.697（+0.129）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.84（+3.67 +3.63%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4553.50（-131.80 -2.81%）
ビットコイン（ドル）
79205.75（-2188.98 -2.69%）
（円建・参考値）
1256万7576円（-347325 -2.69%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ