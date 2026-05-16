NY株式15日（NY時間13:13）（日本時間02:13）
ダウ平均　　　49658.54（-404.92　-0.81%）
ナスダック　　　26336.41（-298.81　-1.12%）
CME日経平均先物　61970（大証終比：-70　-0.11%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10195.37（-177.56　-1.71%）
独DAX　 23950.57（-505.69　-2.07%）
仏CAC40　 7952.55（-129.72　-1.60%）

米国債利回り
2年債　 　4.081（+0.064）
10年債　 　4.588（+0.107）
30年債　 　5.118（+0.091）
期待インフレ率　 　2.502（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.167（+0.124）
英　国　　5.172（+0.178）
カナダ　　3.697（+0.129）
豪　州　　5.072（+0.055）
日　本　　2.707（+0.084）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.84（+3.67　+3.63%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4553.50（-131.80　-2.81%）

ビットコイン（ドル）
79205.75（-2188.98　-2.69%）
（円建・参考値）
1256万7576円（-347325　-2.69%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ