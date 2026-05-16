家庭教師 ヒットマンREBORN! リング争奪戦】 5月16日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 家庭教師ヒットマンREBORN! リング争奪戦」をローソン、書店、ホビーショップ、ドラッグストアなどで5月16日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「家庭教師ヒットマンREBORN!」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞からD賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE」より、ボンゴレファミリー10代目ボス候補「沢田綱吉（超死ぬ気モード）」、嵐の守護者「獄寺隼人」、雨の守護者「山本武」、雲の守護者「雲雀恭弥」が立体化されている。

E賞は「ボンゴレリングケース」がMASTERELIVE COLLECTIONにて立体化されており、F賞の「ボンゴレリング MASTERELIVE COLLECTION」を収納できる仕様となっている。

その他に、ランボの角をイメージした「ランボのアホ牛スタンプ」、TVアニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにした「ラバーコレクション」や「ステッカーセット」、ちょこのっこイラストが可愛い「ぽこっとちゃーむ」がラインナップしている。

ラストワン賞は「六道骸 MASTERLISE」で、霧の守護者「六道骸」がMASTERLISEにて立体化されている。

【各等賞一覧】

A賞：沢田綱吉 超(ハイパー)死ぬ気モード MASTERLISE

B賞：獄寺隼人 MASTERLISE

C賞：山本武 MASTERLISE

D賞：雲雀恭弥 MASTERLISE

E賞：ボンゴレリングケース MASTERELIVE COLLECTION

F賞：ボンゴレリング MASTERELIVE COLLECTION

G賞：ランボのアホ牛スタンプ

H賞：ラバーコレクション

I賞：ぽこっとちゃーむ

J賞：ステッカーセット

ラストワン賞：六道骸 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン：六道骸 MASTERLISE

A賞：沢田綱吉 超(ハイパー)死ぬ気モード MASTERLISE

B賞：獄寺隼人 MASTERLISE

C賞：山本武 MASTERLISE

D賞：雲雀恭弥 MASTERLISE

E賞：ボンゴレリングケース MASTERELIVE COLLECTION

F賞：ボンゴレリング MASTERELIVE COLLECTION

G賞：ランボのアホ牛スタンプ

H賞：ラバーコレクション

I賞：ぽこっとちゃーむ

J賞：ステッカーセット

ラストワン賞：六道骸 MASTERLISE

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会

※発売日は流通により前後する場合があります。