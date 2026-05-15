2匹の猫ちゃんが繰り広げる、激しくも微笑ましい攻防戦が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は49万回を超え「これは可愛すぎて永遠見ちゃいますね」「蹴り飛ばし方が小学生の長男なんよ…」「なんちゅう困りオスライオン顔️」といったコメントが集まっています。

【動画：お気に入りの場所を取られたくない『キジトラ猫』…まさかすぎる『撃退方法』】

爪とぎボウル争奪戦

Instagramアカウント「のやま | 30代会社員と猫 」に投稿されたのは、けんか中の猫ちゃんの可愛い瞬間です。爪とぎボウルの取り合いになってしまった2匹の猫ちゃん。キジトラ柄の猫ちゃんに、白黒の猫ちゃんが上から乗るようにして、ボウルを譲ってもらおうとしていたようです。

キジトラ猫ちゃんは「ウワー！」と鳴きながら、必死に手足を動かして抵抗していたといいます。 白黒猫ちゃんが諦めかけた瞬間に、仰向けになったキジトラ猫ちゃんが右の後ろ足で「えいっ！」と相手を押し出したそうです。投稿者さんは、この「世界で一番かわいい右足」を無限に見てしまうとコメントしていました。

勝利の爪とぎ

爪とぎボウルは猫ちゃんたちに大人気で、いつも取り合いになってしまうそうです。お気に入りの場所をキープしたキジトラ猫ちゃんの、ちょっと困ったような表情がたまりません。 無事に守り切った後は、どこか誇らしげな様子で「勝利の爪とぎ」をしていたとのことです。

ふたりのこれまでの歩み

実は、白黒猫ちゃんがおうちに迎えられた当初は、毎日けんかをしていたといいます。しかし、白黒猫ちゃんの気持ちが落ち着くにつれ、ふたりでくっついて寝るようにもなったそうです。これからも、賑やかに仲良く過ごしていってほしいですね。

投稿には「精一杯のあっち行けぇぇ！の思いが伝わります」「えい！って足蹴りしてるのがめっちゃ可愛い」「困り顔も世界一かわいいですけどね笑」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「のやま | 30代会社員と猫 」では、投稿者さんと猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「のやま | 30代会社員と猫 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。