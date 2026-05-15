てんちむ、中学時代の家庭教師から恐怖体験「私の下着を…」 彼氏への“ハニートラップ”も告白
YouTuberのてんちむが、12日放送のABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』に出演した。
【番組カット】ヒトコワ体験におびえるYUTA（中本悠太）＆サーヤら
同番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明のうわさを“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
今回は「真実だったら怖すぎるヒトコワクイズSP」と題し、元暴力団員、日本を代表するアーティスト、元国民的アイドルが明かす“ヒトコワ”エピソードをクイズ形式で深掘り。スタジオには、てんちむのほか、NCT／NCT 127のYUTA（中本悠太）、矢口真里、AK-69、瓜田純士らが登場し、実際に体験した恐怖エピソードを赤裸々に語った。
てんちむは中学時代に経験したという家庭教師との体験を披露する。当時、大学卒業間近くらいの男性家庭教師に勉強を教わっていたてんちむ。ある日、休憩中に1階へ飲み物を取りに行った際、2階から“ガサガサ”と不審な音が聞こえてきたという。違和感を覚え、足音を立てないよう部屋へ戻ったてんちむが目にしたのは、自身の引き出しを勝手に開けている家庭教師の姿だったといい、「先生が私の下着を観察していたんです！」と衝撃告白。スタジオからは「えぇぇ!?」「怖っ！」と悲鳴にも近いリアクションが巻き起こった。
また、番組では、“なりすまし”をテーマにしたヒトコワクイズも出題。すると、てんちむ自身も過去に“架空アカウント”を使って彼氏にハニートラップを仕掛け、浮気を調査したことがあると明かし、「まんまと引っかかりました」とぶっちゃける。自身による“ヒトコワ工作”に、スタジオは笑いに包まれた。
【番組カット】ヒトコワ体験におびえるYUTA（中本悠太）＆サーヤら
同番組は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計390万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをきっかけに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明のうわさを“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショー。
てんちむは中学時代に経験したという家庭教師との体験を披露する。当時、大学卒業間近くらいの男性家庭教師に勉強を教わっていたてんちむ。ある日、休憩中に1階へ飲み物を取りに行った際、2階から“ガサガサ”と不審な音が聞こえてきたという。違和感を覚え、足音を立てないよう部屋へ戻ったてんちむが目にしたのは、自身の引き出しを勝手に開けている家庭教師の姿だったといい、「先生が私の下着を観察していたんです！」と衝撃告白。スタジオからは「えぇぇ!?」「怖っ！」と悲鳴にも近いリアクションが巻き起こった。
また、番組では、“なりすまし”をテーマにしたヒトコワクイズも出題。すると、てんちむ自身も過去に“架空アカウント”を使って彼氏にハニートラップを仕掛け、浮気を調査したことがあると明かし、「まんまと引っかかりました」とぶっちゃける。自身による“ヒトコワ工作”に、スタジオは笑いに包まれた。