すき家、悪質な偽サイトへ注意喚起「絶対に個人情報などを入力しないよう」【全文】
牛丼チェーン店「すき家」が15日、公式サイトを更新。悪質な偽サイトへの注意喚起を行った。
【写真】「すき家」対象商品・返金方法など
サイトでは「現在、「すき家」の公式サイトを装った偽サイトの存在が確認されています。株式会社すき家ならびに株式会社ゼンショーホールディングスとは一切関係がございません。URLをご確認の上、絶対に個人情報などを入力しないようご注意ください」と呼びかけている。
■報告全文
悪質な偽サイトにご注意ください
現在、「すき家」の公式サイトを装った偽サイトの存在が確認されています。株式会社すき家ならびに株式会社ゼンショーホールディングスとは一切関係がございません。URLをご確認の上、絶対に個人情報などを入力しないようご注意ください。
▼すき家公式サイト
https://www.sukiya.jp/
【写真】「すき家」対象商品・返金方法など
サイトでは「現在、「すき家」の公式サイトを装った偽サイトの存在が確認されています。株式会社すき家ならびに株式会社ゼンショーホールディングスとは一切関係がございません。URLをご確認の上、絶対に個人情報などを入力しないようご注意ください」と呼びかけている。
■報告全文
悪質な偽サイトにご注意ください
現在、「すき家」の公式サイトを装った偽サイトの存在が確認されています。株式会社すき家ならびに株式会社ゼンショーホールディングスとは一切関係がございません。URLをご確認の上、絶対に個人情報などを入力しないようご注意ください。
▼すき家公式サイト
https://www.sukiya.jp/