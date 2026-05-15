日本サッカー協会は１５日、都内で会見を開き、６月１１日に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。負傷組のＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝、ＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝、ＤＦ町田浩樹（２８）＝ホッフェンハイム＝らは無念の選外となった。

カタールＷ杯以降の第２次森保ジャパンでは２位となる２５試合に出場し、同３位の９得点をマークしていた南野は昨年１２月に左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂、同１７試合に出場してきた町田は昨夏に左膝前十字靱帯を断裂とともに大けがからの復帰を目指していたが、間に合わなかった。同１８試合に出場し４得点の三笘は９日に行われたイングランド・プレミアリーグのウルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を押さえながら異変を訴え、交代した。森保監督は１０日に「（スタッフから）軽傷ではない、という印象は聞いている」と述べていた。

Ｗ杯の海外組メンバーでは、２２年カタール大会の２６人中２０人（メンバー発表時）の過去最多を更新。選手層の向上により、激しいメンバー争いとなった。落選となった主なメンバーは以下の通り。

▽ＧＫ小久保玲央ブライアン（シントトロイデン）、谷晃生（町田）

▽ＤＦ町田浩樹（ホッフェンハイム）、橋岡大樹（ヘント）、高井幸大（ボルシアＭＧ）、望月ヘンリー海輝（町田）

▽ＭＦ／ＦＷ守田英正（スポルティング）、南野拓実（モナコ）、相馬勇紀（町田）、三笘薫（ブライトン）、森下龍矢（ブラックバーン）、佐野航大（ＮＥＣナイメヘン）、北野颯汰（ザルツブルク）、佐藤龍之介（ＦＣ東京）