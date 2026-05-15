延長12回にイレギュラーした打球を好捕した

■DeNA 0ー0 中日（14日・横浜）

中日の村松開人内野手が14日、敵地でのDeNA戦に「3番・遊撃」で先発出場。延長12回に難しい打球を“ベアハンド”でキャッチ。アウトを奪った驚愕の美技にファンも興奮。「MLB並みだな」「これマジですげぇな」といった声が上がっている。

両チーム無得点のまま迎えた延長12回。先頭の宮崎敏郎が放った打球は二塁ベース手前でワンバウンド。打球はイレギュラーし、回り込んだ村松とは逆方向へ跳ねた。しかし村松は咄嗟に反応し素手でキャッチ。そのまま流れるようなランニングスローで一塁へ送球し、アウトを奪った。

「DAZNベースボール」公式X（旧ツイッター）に「延長12回でこの集中力 村松開人イレギュラーにベアハンドで対応！」と題して動画を公開。SNS上では「村松うますぎる」「メジャーリーガーやん」「ここ痺れた」「何回でも見たくなる」「本当に守備でお釣りくる」「シンプルに神」「マジでこんなプレー出来んわ凄すぎる」「思った以上にえぐいことしてる」と驚愕の声が殺到した。

また、一塁手のジェイソン・ボスラーの好捕に注目したファンも多く、「守備の上手いこの2人じゃなきゃできない神プレー」「絶対にベースから足離さんという強い意思」「これは村松ボスラーどっちもえぐい」と、体を伸ばし倒れ込みながら捕球したボスラーを称える声も寄せられていた。（Full-Count編集部）