SNS総フォロワー145万人「みいるかマート」が笹塚に登場！「リサとガスパール」と同時POP UP、トレカ7種＆フルーツ柄ポーチが特典に
SNS総フォロワー数145万人を誇るゆるふわ絵描き・みいるかさんが手がけるキャラクター「ゆるいるか」のポップアップストア「みいるかマート」が、2026年5月16日(土)から6月14日(日)までアートマン アートマン 笹塚店で開催される。同期間中、「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」も同時開催。それぞれにかわいい購入特典がついてくる。
【画像】サイン入り描き下ろしトレカ7種＆フルーツ柄クリアポーチをチェック
■「みいるかマート」は2200円ごとにトレカ1枚、全7種ランダム配布
「みいるかマート」は、しっかり者でまじめなあおいるか、ムードメーカーのぴんくいるか、しろいるかなど、海の生き物の妖精たちが大集合するポップアップ。笹塚の店頭では、みいるかさんがSNSで日々発信している“ゆるくてかわいい”世界観が楽しめる。
注目したいのは購入特典。2200円以上の購入ごとにオリジナルトレカがランダムで1枚もらえる。カードは全部で7種類。あおいるか、ぴんくいるか、しろいるか、シャチ、Aruru、Kururu&Ku-Minに加えて、シークレットの1枚も用意されている。
しかも裏面はみいるかさん描き下ろしのサインデータ入り。表のキャラクターイラストと裏のサイン、両面で楽しめる仕様になっている。
■「リサとガスパール」はフルーツ柄クリアポーチが特典に
同期間、笹塚店では「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」も開催される。
「リサとガスパール」は、お話とブックデザイン担当のアン・グットマンと作画担当のゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻が生み出したフランス発の絵本シリーズ。これまでに40タイトル以上、累計約200万部以上を発行している。温かみのある絵と、おしゃれな色使いで、絵本を読んで育った世代から大人になった今でも支持され続けている。
購入特典は、リサとガスパールの商品を3300円以上購入するともらえるクリアポーチ。いちごとさくらんぼをモチーフにしたフルーツテーマのデザインで、初夏にぴったりの鮮やかなピンク。季節感のあるアイテムに仕上がっている。一人1会計につき1枚まで、なくなり次第終了だ。
ノベルティはどちらも数量限定で、なくなり次第終了。トレカやクリアポーチを狙っている人は早めの来店がおすすめだ。週末のおでかけは、笹塚まで足を運んでみよう。
「みいるかマート」&「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」開催概要
開催期間：2026年5月16日(土)〜6月14日(日)
開催場所：アートマン アートマン 笹塚店
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
(C) みいるか
【画像】サイン入り描き下ろしトレカ7種＆フルーツ柄クリアポーチをチェック
「みいるかマート」は、しっかり者でまじめなあおいるか、ムードメーカーのぴんくいるか、しろいるかなど、海の生き物の妖精たちが大集合するポップアップ。笹塚の店頭では、みいるかさんがSNSで日々発信している“ゆるくてかわいい”世界観が楽しめる。
注目したいのは購入特典。2200円以上の購入ごとにオリジナルトレカがランダムで1枚もらえる。カードは全部で7種類。あおいるか、ぴんくいるか、しろいるか、シャチ、Aruru、Kururu&Ku-Minに加えて、シークレットの1枚も用意されている。
しかも裏面はみいるかさん描き下ろしのサインデータ入り。表のキャラクターイラストと裏のサイン、両面で楽しめる仕様になっている。
■「リサとガスパール」はフルーツ柄クリアポーチが特典に
同期間、笹塚店では「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」も開催される。
「リサとガスパール」は、お話とブックデザイン担当のアン・グットマンと作画担当のゲオルグ・ハレンスレーベン夫妻が生み出したフランス発の絵本シリーズ。これまでに40タイトル以上、累計約200万部以上を発行している。温かみのある絵と、おしゃれな色使いで、絵本を読んで育った世代から大人になった今でも支持され続けている。
購入特典は、リサとガスパールの商品を3300円以上購入するともらえるクリアポーチ。いちごとさくらんぼをモチーフにしたフルーツテーマのデザインで、初夏にぴったりの鮮やかなピンク。季節感のあるアイテムに仕上がっている。一人1会計につき1枚まで、なくなり次第終了だ。
ノベルティはどちらも数量限定で、なくなり次第終了。トレカやクリアポーチを狙っている人は早めの来店がおすすめだ。週末のおでかけは、笹塚まで足を運んでみよう。
「みいるかマート」&「Gaspard et Lisa POP UP SHOP」開催概要
開催期間：2026年5月16日(土)〜6月14日(日)
開催場所：アートマン アートマン 笹塚店
(C) 2026 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
(C) みいるか