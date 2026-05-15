2026年5月、価格.comや食べログを運営するカカクコムに対し、欧州系PEファンドEQTがTOB（株式公開買付け）を実施し、非上場化を目指す方針を明らかにした。買付け総額は約5900億円規模。

これに対し、カカクコム取締役会は賛同意見を表明したものの、より有利な対抗提案が現れた場合には再検討可能とする「Fiduciary Out条項」が付されており、案件はなお流動的な状況にある。実際、LINEヤフー陣営による対抗提案観測も浮上しており、市場の関心は高い。



もっとも、この案件を単なる大型M&Aとして見るだけでは、あまりに表面的だろう。今回の非上場化は、日本のインターネット産業が20年以上かけて築いてきた「検索→比較→口コミ」という巨大なWeb SEO構造そのものが、AIによって揺らぎ始めたことを象徴する出来事のように見える。



WEB2.0から生成AIへ

価格.comも食べログも、日本のWeb2.0を代表するサービスだった。価格.comは、店舗側が握っていた価格情報をユーザー側へ開放し、「最安値を比較する」という行為そのものをインターネット上の文化へ変えた。食べログは、飲食店選びを広告主導から口コミ主導へと転換させた。どちらも、「ユーザーが情報を持つ」というWeb2.0的価値観を体現した存在だったと言える。



2000年代以降、多くのインターネット消費行動は「検索し、比較し、口コミを読み、購入・予約する」という導線の上で成立してきた。Google検索で流入し、比較サイトで候補を絞り込み、口コミで意思決定を補強する。この流れは長く当たり前のものとして機能してきたし、価格.comや食べログはその中心にいた。しかし、生成AIの登場によって、この前提が変わり始めている。



従来の検索では、ユーザー自身が比較行為を担っていた。複数サイトを開き、スペックや価格、レビューを見比べながら判断していた。しかしAI時代では、「比較する」という行為そのものをAIへ委ねるようになっている。「子育て世帯向けで静かなエアコン」「Macユーザー向けでコスパの良い4Kモニター」といった曖昧な条件を対話形式で投げれば、AIが候補を整理し、ある程度の結論まで提示する。



重要なのは、AIが単なる検索補助ではないことだ。比較サイトのUIそのものを飛び越えてしまう。人間が一覧表を見比べる前に、AIが「最適解」を提示するのであれば、比較ページの価値は相対的に低下していく。これは価格.com型ビジネスにとって、かなり大きな構造変化である。



食べログもまた、同様の変化圧力にさらされている。従来は点数やレビュー数が強力な意思決定材料だったが、現在は短尺動画やSNS上の共有体験が、店選びに大きな影響を与えている。さらにAI推薦が本格化すれば、「ランキングを比較する」という行動そのものが変質する可能性がある。つまり今起きているのは、検索市場の変化ではない。「検索→比較→口コミ」というWeb2.0の基本構造そのものの再編である。

次の10年への模索の果てのTOB

もっとも、カカクコムの業績自体は依然として強い。価格.com事業は高い収益性を維持しており、食べログもネット予約機能を軸に着実に収益化を進めている。特にインバウンド需要回復の恩恵は大きく、中国WeChatとの連携など海外観光客導線の整備も進めてきた。

ここ数年で見ると、グループ全体における成長エンジンは、むしろ価格.comより食べログへ移っていた印象すらある。だから今回の非上場化は、「業績不振企業の救済案件」ではない。本業は依然として強く、キャッシュ創出力も高い。問題は「次の10年」が見えにくくなっていたことだろう。



その象徴が、TVCMも積極的に展開する「求人ボックス」への先行投資である。求人ボックスは高成長を続けているが、利益を削ってでも積極投資を進めている状況からは、「比較メディアの次」を探している空気が感じられる。実際、カカクコムは近年、求人、予約、ライフスタイル、周辺マッチングといった領域へ事業を広げていた。比較メディア企業から、「生活マッチング企業」への転換を模索していたとも言える。

ただ、その移行は簡単ではない。価格.comも食べログも、強力なブランドである一方で、「検索エンジン時代に最適化されたブランド」でもあるからだ。SEO、一覧性、口コミ蓄積、PV回遊といった成功法則は、Web2.0時代には極めて有効だった。しかしAI時代では、それらが逆に構造的制約になる可能性もある。



今回、LINEヤフー陣営による対抗提案観測が出た背景にも、そうした文脈が透けて見える。LINEヤフー連合は、検索、SNS、決済、EC、広告といった巨大な生活導線をすでに持っている。そこへ価格.comや食べログが加われば、「検索→比較→口コミ→決済→購買」という一連の流れをより強固に押さえることができる。

さらにAI時代においては、比較データや口コミ資産そのものが、推薦エンジンの重要な材料になりうる。その意味で今回の争奪戦は、単なるメディア買収ではない。AI時代の生活導線を誰が握るのか、という競争でもある。



AIが変えるインターネット購買体験

一方で、通信キャリア各社の競争軸も大きく変わり始めている。かつて通信会社の競争は、回線品質や料金プランが中心だった。しかし通信インフラ自体がコモディティ化する中で、各社は「土管の上」の付加価値事業へ軸足を移し続けてきた。

もっとも、この20年、多くの挑戦は必ずしもうまくいかなかった。通信キャリア各社は、ポータル、EC、動画、決済、コンテンツ、金融など、さまざまなサービスを展開してきたが、多くは限定的な成功に留まった。理由は単純で、通信契約を前提にしたサービス設計では、独立した顧客価値を作りにくかったからである。実際、比較的成功した事例は、いずれも「土管発想」から距離を置いていた。



楽天は、通信ではなくECと金融で独自ブランドを築いた後に通信へ進出した。LINEもまた、巨大なコミュニケーション接点を先に獲得し、その上へ決済や金融を接続した。PayPayも、「ソフトバンク契約者向けサービス」としてではなく、独立した決済ブランドとして拡大した。つまり成功したのは、「通信の付属サービス」ではない。通信から独立した顧客接点を持ち、その後に通信や金融を接続したモデルだった。



AI時代に入り、この構造はさらに強化されつつある。重要なのは回線契約数ではなく、「毎日使われる接点」を持っているかどうかだからだ。ソフトバンク・LINEヤフー連合は、検索、SNS、決済を横断した巨大な生活導線を形成し、楽天はECと金融を核に独自経済圏を構築してきた。KDDIもまた、ローソン、Ponta、金融、AIエージェントへ重心を移し、auフィナンシャルグループの上場準備を進めている。

KDDIは2018年、価格.com・食べログとの連携を通じてau経済圏拡大を狙っていた。しかし統合は思ったほど深く進まなかった。理由は単純で、価格.comや食べログの価値が「中立性」にあったからだ。特定経済圏へ寄せすぎれば、比較メディアとしてのブランド価値そのものが揺らぐ。そして現在、KDDI自身も戦略の重心を、「比較」よりも「日常接点」へ移しつつある。これは、AI時代において価値を持つものが変わり始めていることを示している。



AIは、検索エンジンを置き換えるというより、その手前にある「比較」や「推薦」のレイヤーを書き換え始めている。そして巨大な顧客接点を持つ企業ほど、その変化を自社優位へ結びつけやすくなる。今回のカカクコム非上場化は、比較サイトの終えんを意味するわけではない。価格.comも食べログも、今後もしばらくは強力なブランドであり続けるだろう。

ただ、「人間が検索し、比較し、口コミを読みながら意思決定する」というWeb2.0型のインターネット体験は、静かに変質し始めている。今回の案件は、その変化が、日本のネット産業再編という形で初めて可視化された事例なのかもしれない。

文/佐藤崇 内外タイムス