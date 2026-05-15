あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」と、人気RPG「崩壊：スターレイル」（HoYoverse）との新コラボキャンペーン第2弾が、5月15日スタートします。

【写真】コラボ限定 グッズを見る！ コンプリートしたくなるデザインばっかり！

第2弾では、コラボ限定のピック、カード、クリアしおり、ステッカー、すし皿が第1弾と異なるデザインに変更。すべて、シークレットを含む全5種類、用意されています。また、新たなコラボ寿司「うなぎの蒲焼き」「大つぶ貝」、新コラボスイーツ「コーヒーゼリーほろにが仕立て」（いずれも250円〜、以下、税込み）が楽しめます。

ピックは「マーラー風サーモン揚げネギ添え」「うなぎの蒲焼き」「大つぶ貝」、カードは「天然インド鮪6貫盛り」（1220円〜）、クリアしおりは「フライドポテト」（280円〜）、ステッカーは「わらび餅と大学芋」「コーヒーゼリーほろにが仕立て」に、それぞれ付属。すし皿はソフトドリンクセット（1400円）に付きます。

また、スシロー公式「X」アカウントでは、抽選で100人にコラボ限定「アクリルブロック」が当たるキャンペーンも実施されます。

※価格は店舗によって、異なります。

