「マジかよ」「衝撃デカすぎる」日本の深夜にもたらされた世界１位の“公式発表”にネット騒然「選手層が異次元」「やばすぎやろ」
さすがはFIFAランキング１位の優勝候補と言うべきか。日本の深夜に飛び込んできた一報に、サッカーファンは騒然となっている。
フランスサッカー連盟は現地５月14日、北中米ワールドカップに臨む同国代表のメンバー26人を発表した。
エースのキリアン・エムバペや昨季のバロンドールを受賞したウスマンヌ・デンベレ、好調のマイケル・オリーセらが順当に選ばれるなか、小さくない話題となっているのがエドゥアルド・カマビンガの落選だ。
元々、代表での序列は高くないとはいえ、スペインの名門レアル・マドリーでプレーし、23歳にして29キャップを誇るMFの選外に、SNS上では次のような声が上がった。
「カマビンガすら代表入れないとかフランスやばすぎやろ」
「カマビンガ落選マジかよ…。フランスの層厚すぎて23歳でW杯逃すとかエグいわ...。若いし次に期待するけど衝撃デカすぎる」
「入らないのが驚き…」
「呼ばないのはないでしょ」
「カマビンガですら落ちるのか」
「パフォーマンスは良くなかったけど腐ってもマドリーだぞ」
「カマビンガが外れるフランス代表の選手層が異次元」
「リスト見てカマビンガがいないのマジかってなってる」
「カマビンガ外れるってどないなっとんなん」
怪我も少なくなく、今季のパフォーマンスは総じて低調だったとはいえ、ビッグトーナメントでの招集外は衝撃を与えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
フランスサッカー連盟は現地５月14日、北中米ワールドカップに臨む同国代表のメンバー26人を発表した。
エースのキリアン・エムバペや昨季のバロンドールを受賞したウスマンヌ・デンベレ、好調のマイケル・オリーセらが順当に選ばれるなか、小さくない話題となっているのがエドゥアルド・カマビンガの落選だ。
「カマビンガすら代表入れないとかフランスやばすぎやろ」
「カマビンガ落選マジかよ…。フランスの層厚すぎて23歳でW杯逃すとかエグいわ...。若いし次に期待するけど衝撃デカすぎる」
「入らないのが驚き…」
「呼ばないのはないでしょ」
「カマビンガですら落ちるのか」
「パフォーマンスは良くなかったけど腐ってもマドリーだぞ」
「カマビンガが外れるフランス代表の選手層が異次元」
「リスト見てカマビンガがいないのマジかってなってる」
「カマビンガ外れるってどないなっとんなん」
怪我も少なくなく、今季のパフォーマンスは総じて低調だったとはいえ、ビッグトーナメントでの招集外は衝撃を与えたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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