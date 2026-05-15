部活やスポーツの水分補給を快適に。信頼の【サーモス】スポーツボトルが、毎日の活動を支える相棒としてAmazonで販売中！
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ゴクゴク飲めて持ち運びも楽々。魔法びんのパイオニア【サーモス】のスポーツボトルが、アクティブな毎日を彩りAmazonで販売中！
スポーツや部活に最適な、保冷専用の1Lボトル。ワンタッチで素早く水分補給ができる飲み口や、肩への負担を軽減する幅広ストラップなど、使いやすさを追求した設計だ。丈夫な底面や洗濯可能なポーチなど、毎日ハードに使う子供にも安心の耐久性と清潔さを備えている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ワンタッチで素早く開けられる構造を採用。ゴクゴク飲める飲み口により、スポーツの合間や喉が渇いた瞬間に、ストレスなく水分補給ができる設計だ。
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肩に優しい幅広のショルダーストラップは、ねじれにくく持ち運びが快適。ポーチにはすべりにくいグリップサポートが付いており、両手でしっかり持てる。
摩擦に強い丈夫な底面を採用し、ハードな使用環境にも対応。ポーチは洗濯機で丸洗いできるため、泥汚れや汗を気にせず清潔な状態を保てる。
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キャップユニットは食洗機に対応しており、お手入れが非常に簡単。ロックリングはツートンカラーで、閉め忘れをひと目で確認できる安心設計だ。
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