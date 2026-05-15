xAIがコーディングエージェントCLIツール「Grok Build」のベータ版をリリース
AI開発企業のXAIがコーディングエージェントCLI(コマンドラインインターフェイス)ツール「Grok Build」の初期ベータ版を日本時間の2026年5月15日にリリースしました。
Grok Build Beta | xAI
https://x.ai/cli
An early beta of Grok Build, an agentic CLI for coding, building apps, and automating workflows is now available for SuperGrok Heavy subscribers.
Through this early beta, we will improve the model and product based on your feedback.
Try it at https://t.co/bpTHpjivWD pic.twitter.com/Rlg4qMLkrv— xAI (@xai) May 14, 2026
Grok BuildはCodex CLIやClaude Codeに似た機能を備えたCLIツールです。ユーザーはターミナルエミュレーターでGrok Buildを実行してAIにコーディングタスクを指示することができます。
コーディングタスクを中断して指示内容を吟味できる「Plan」モードも搭載。
ターミナル内でGrokに質問することもできます。
さらに、SkillsやMCPサーバーによる機能拡張にも対応しています。
Grok Buildは初期ベータ版の段階で、月額300ドルの有料プランである「SuperGrok Heavy」の加入者向けに公開されています。
Grok Buildのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。
Getting Started | xAI Docs
https://docs.x.ai/build/overview