AI開発企業のXAIがコーディングエージェントCLI(コマンドラインインターフェイス)ツール「Grok Build」の初期ベータ版を日本時間の2026年5月15日にリリースしました。

Grok BuildはCodex CLIやClaude Codeに似た機能を備えたCLIツールです。ユーザーはターミナルエミュレーターでGrok Buildを実行してAIにコーディングタスクを指示することができます。



コーディングタスクを中断して指示内容を吟味できる「Plan」モードも搭載。



ターミナル内でGrokに質問することもできます。



さらに、SkillsやMCPサーバーによる機能拡張にも対応しています。



Grok Buildは初期ベータ版の段階で、月額300ドルの有料プランである「SuperGrok Heavy」の加入者向けに公開されています。



Grok Buildのドキュメントは以下のリンク先で公開されています。

