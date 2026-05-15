「股ぐらにも…」結婚から2年も経たずに離婚、バツイチの元韓国アイドルが衝撃恋愛テクを披露

元JEWELRYのソ・イニョンが、いまだかつて聞いたことのない破天荒な恋愛テクニックを披露して話題だ。

5月13日午後、ソ・イニョンのYouTubeチャンネルには、「男が途切れたことがないという恋愛の達人ソ・イニョンの恋愛術（＋独身貴族のチャールズエンター）」と題した動画が投稿された。

【画像】“股ぐら恋愛テク”を披露するソ・イニョン

この動画でソ・イニョンは、チャンネル登録者数104万人を誇る人気ユーチューバーのチャールズエンターと対面し、独自の恋愛ノウハウを伝授している。普段から“恋愛の達人”として知られる彼女は、合コンでの成功率を高める香りの活用術を強調していた。

ソ・イニョンは、出会いの場において香りが占める比重は大きいと言及し、「勝負の時は、フェロモン。フェロモン系の香りが重要」とアドバイス。自ら香水を持参した彼女は、「香りを嗅いでみて」と実際に振りまいたあと、「つけた後の残り香が良いものを選ばなきゃ。甘くて惹きつけられるような、フェロモンが含まれている香りがいい」と説明した。

特に一同を驚かせたのは、香水をつける部位だった。ソ・イニョンは香水のつけ方を実演していた際、突然、太ももの内側に香水を塗り込むという突発的な行動に出た。

困惑する周囲の反応もどこ吹く風、ソ・イニョンは「準備しておかなきゃいけないの。股ぐらにも塗ってあげなきゃ」と言い切り、現場を爆笑の渦に巻き込んだ。

（写真提供＝OSEN）ソ・イニョン

（画像＝ソ・イニョンYouTubeチャンネル）

（画像＝ソ・イニョンYouTubeチャンネル）

なお、ソ・イニョンは2002年7月にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビュー。2023年2月に一般男性の実業家と結婚したが、2024年11月に双方合意のもと離婚した。現在はバツイチであることを公言し、その飾らないキャラクターで再び注目を集めている。

◇ソ・イニョン プロフィール

1984年9月3日生まれ。2002年にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビューし、率直な性格とステージ上の強烈なパフォーマンスで大衆から愛された。2004年には日本でCDデビューも果たした。2007年にソロ活動を始め、2009年にJEWELRYを脱退。2021年には日本人実業家との結婚説が浮上したが、キッパリと否定。その後、2023年2月に「出会って7カ月」という一般男性と結婚式を挙げるも、2024年11月に離婚した。