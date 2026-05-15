元乃木坂46・相楽伊織、しなやかボディ全開 最新作で“大人の色気”解禁
元乃木坂46の相楽伊織が、デジタル限定写真集『Afternoon Blur』をリリースした。アイドルグループ卒業後、俳優やグラビアなど多岐にわたり活動を展開する相楽の最新作となる。
【別カット】透けてる…！シースルー衣装で静謐な色気をまとった相楽伊織
本作は、黒を基調とした衣装に身を包み、静謐な色気をまとった姿を収めた一冊。研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな曲線美が際立つカットを多数収録している。ドレッシーな装いから大胆な水着ショットまでを掲載し、成熟した女性ならではの奥行きある表情と洗練された佇まいを切り取った内容だ。
相楽は1997年11月26日生まれ、埼玉県出身。身長164センチ、血液型はO型。2014年に乃木坂46の2期生として活動を開始し、2018年に卒業後は舞台を中心に女優としてのキャリアを積み重ねてきた。2023年からはグラビア活動も本格化し、数多くの雑誌の表紙を飾っている。
相楽は「いつも応援ありがとうございます。今回は大人っぽくしっとりとしたグラビアに仕上がっています！私は黒のシースルーの衣装がお気に入りです。私らしいグラビアになってるので是非ご覧ください！お気に入りの写真も教えてね！」とコメントしている。
【別カット】透けてる…！シースルー衣装で静謐な色気をまとった相楽伊織
本作は、黒を基調とした衣装に身を包み、静謐な色気をまとった姿を収めた一冊。研ぎ澄まされたボディラインとしなやかな曲線美が際立つカットを多数収録している。ドレッシーな装いから大胆な水着ショットまでを掲載し、成熟した女性ならではの奥行きある表情と洗練された佇まいを切り取った内容だ。
相楽は「いつも応援ありがとうございます。今回は大人っぽくしっとりとしたグラビアに仕上がっています！私は黒のシースルーの衣装がお気に入りです。私らしいグラビアになってるので是非ご覧ください！お気に入りの写真も教えてね！」とコメントしている。