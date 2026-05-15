きのう、栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件で、警察は自称高校生で、16歳の少年を逮捕しました。

強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、自称・神奈川県相模原市の高校生で、16歳の少年です。

少年はきのう午前9時半前、仲間とともに上三川町の住宅に侵入し、金品を物色していた際に鉢合わせた住人の富山英子さん（69）を何らかの凶器で突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。

少年は、事件直後に現場付近で手で顔を隠しながら歩いていたところを警察官に身柄を確保されたということです。

富山さんは物色された部屋で発見され、胸に刺し傷があったということで、ほかにも富山さんの長男や次男がバールのようなもので殴られ、腕や頭などにけがをしました。

富山さんの自宅には複数の人物が侵入したとみられていますが、事件直前、付近では全身黒ずくめで目出し帽をかぶり、手にはバールを持った不審な人物が目撃されていました。

また、先月下旬から今月上旬にかけても、富山さんの自宅や次男の自宅周辺では不審な車やバイクが目撃されていたということです。

富山さんと少年の間に面識はなく、警察はトクリュウによる犯行の可能性もあるとして、逃げているほかの人物の行方を追っています。