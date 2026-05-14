女子プロゴルフツアーのＳｋｙ ＲＫＢレディスは１５日から３日間、福岡・福岡雷山ＧＣ（６４９０ヤード、パー７２）で行われる。メルセデスランキング首位の佐久間朱莉（大東建託）は１４日、プロアマ戦で最終調整。「優勝を狙える位置で最終日をプレーしたい」と開幕戦のダイキンオーキッドレディスに続く今季２勝目へ意気込んだ。

前週の国内メジャー初戦、ワールドレディスサロンパスカップはプロアマ戦を途中棄権するなど腰痛に悩まされたが、「痛みはほぼなくて、痛み止めも飲んでいない」と順調な回復を報告。「（前週は）タフなセッティングにうまくいかず課題もあったが、最終日はいいプレーができた」と調子も上向いている。

この日はコースを入念にチェック。「グリーンはワンバウンド目がトランポリンみたいに跳ねる。グリーン周りのアプローチの距離感も難しい」と警戒した。昨年大会の優勝スコアは１４アンダー。「伸ばさないといけない。３日間で１５アンダーは出そう。はまったら（１ラウンドで）７アンダーとか」と予測した。

うどんが大好きという２３歳は福岡での試合を毎度楽しみにしており「『牧のうどん』に行きたい。まだ行けていないので」とニッコリ。コース外でパワーを蓄え、初日からバーディーを量産する。