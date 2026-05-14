自転車に対する「青切符」制度が始まってから1か月あまりたちましたが、どのくらいの取り締まりが行われたのか、警察庁がきょう発表し、一時不停止が846件、スマートフォンの使用が713件、イヤホンの使用は1件、小学生以上の子どもを乗せた2人乗りは0件となっています。そして、きょう新たな動きがあり、小学生以上の子どもを乗せた2人乗りのルールについて見直すかどうかの検討が始まります。

記者

「警察官が自転車の方を止めています。注意をしているようですね」

先月、自転車に導入された交通反則通告制度、いわゆる「青切符」。これまで危険な違反などには「赤切符」が交付されていましたが、「青切符」は反則金を納めると、刑事手続きに移行せず、前科がつかずに手続きが終わる制度です。

警察庁はきょう、先月の1か月で全国で交付された青切符が2147件だったと公表。113種類の違反のうち、14種類の違反があったといい、▼一時不停止と、▼スマホなどの使用が全体の7割以上を占めた一方、▼歩道の走行は5件、▼傘差し運転は4件、▼イヤホンの使用は1件だけでした。

▼小学生以上の子どもを乗せた2人乗りに対しては青切符が交付されたケースはなかったということです。

先月の青切符の交付は、去年の青切符に相当する違反の月平均の数と比べて、およそ半数になったということです。

記者

「傘をさして自転車を運転していた女性が警察官の注意を受けています」

一方で、青切符には至らない交通違反に行われる「指導警告」は先月1か月でおよそ13万6000件と、去年の月平均のおよそ1.5倍に増加しました。

きのう、交通量の多い都心の大通りで取材してみると…

記者

「信号が変わり、自転車が車道を走行していますね。1、2、3、4、5台全員、車道を走行しています」

多くの利用者が自転車レーンや車道を走る一方、歩道を走る自転車やスマホを操作しながら走行する人も。

記者

「自転車が走ってきましたが、一時停止をすることなく走っていきます」

人通りのある商店街の交差点では、一時停止をせずに走行する自転車も見られました。

「一時停止する自転車の人ってあまりいない気がする」

「少ないかもですね。若い人ほど、免許まだ持ってない方なんかはスルーしている人がいる」

さらに、取材中カメラが何度も捉えていたのは、子どもを後ろの座席に乗せて歩道を走る自転車です。車道が危ない場合などは歩道を走行できる例外もありますが…

子どもを自転車で送迎している父親

「1人だったら車道も全然怖くないけど、小さい子どもを乗っけてると、自宅の近くだと通行量も多いので、気をつけながら歩道を走る」

しかし、2人乗りが可能なのは未就学児のみ。この規定について、政府はきょう、見直しの可否を検討する方針を明らかにしました。

赤間二郎 国家公安委員長

「自転車の幼児用座席に同乗できるお子様の範囲を広げてほしいという要望がある。見直しの可否について検討を進めるよう、警察庁を指導してまいりたい」