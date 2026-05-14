LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、27インチの4Kモニター「LG UltraFine」シリーズの新モデルとして「27U730B-B」および「27U710B-B」を発売する。

どちらも解像度4K（3,840×2,160）のIPSパネルを採用するモデル。広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するという。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を標準値で90%カバーしており、HDR10にも対応する。

共通の機能として、ブルーライト低減モードや、画面のちらつきを抑える調光方式「フリッカーセーフ」、消費電力を抑えつつ色変化を最小限にする「Smart Energy Saving」、色の判別がしづらい人に配慮した「色覚調整モード」などを搭載している。

付属のスタンドは80mmの高さ調整と、前－5°から後15°のチルト調整に対応。3辺フレームレスのスリムなボディデザインを採用した。

27U730B-B

映像表示、データ転送、接続機器への給電（USB PD最大65W）をケーブル1本で行えるUSB Type-C端子を搭載するモデル。そのほか、DisplayPort、HDMI、ヘッドホン（ステレオミニジャック）をそれぞれ1つずつ備える。

発売時期は5月下旬。価格は5万5,000円前後。

27U710B-B

基本性能を上位モデルと共通としながら、USB Type-C端子を省略したスタンダードモデル。

発売時期は5月中旬。価格は4万4,000円前後。

主な共通仕様

パネル：27インチ IPS 解像度：3,840×2,160 色域：DCI-P3 90% 対応HDR規格：HDR10 コントラスト比：1,000:1 最大リフレッシュレート：60Hz 応答速度：5ms インターフェース：USB Type-C（最大65W給電対応、27U730B-Bのみ）、DisplayPort、HDMI、ステレオミニジャック 外形寸法：614×462～542×220mm（スタンド装着時） 重量：6.1kg（スタンド装着時）