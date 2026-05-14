DCI-P3を90%カバー、4万4,000円の27型4Kモニター 「LG UltraFine」シリーズ新製品 USB Type-C接続モデルも
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、27インチの4Kモニター「LG UltraFine」シリーズの新モデルとして「27U730B-B」および「27U710B-B」を発売する。
どちらも解像度4K（3,840×2,160）のIPSパネルを採用するモデル。広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するという。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を標準値で90%カバーしており、HDR10にも対応する。
共通の機能として、ブルーライト低減モードや、画面のちらつきを抑える調光方式「フリッカーセーフ」、消費電力を抑えつつ色変化を最小限にする「Smart Energy Saving」、色の判別がしづらい人に配慮した「色覚調整モード」などを搭載している。
付属のスタンドは80mmの高さ調整と、前－5°から後15°のチルト調整に対応。3辺フレームレスのスリムなボディデザインを採用した。
27U730B-B
映像表示、データ転送、接続機器への給電（USB PD最大65W）をケーブル1本で行えるUSB Type-C端子を搭載するモデル。そのほか、DisplayPort、HDMI、ヘッドホン（ステレオミニジャック）をそれぞれ1つずつ備える。
発売時期は5月下旬。価格は5万5,000円前後。
27U710B-B
基本性能を上位モデルと共通としながら、USB Type-C端子を省略したスタンダードモデル。
発売時期は5月中旬。価格は4万4,000円前後。