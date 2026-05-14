俳優・三浦宏規（２７）、高野洸（２８）が１４日、東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬで行われたＷ主演舞台「キングダム２−継承−」（８月９日〜９月１３日、同所）の製作発表会見に山本千尋（２９）、山口祐一郎（６９）と出席した。

累計発行部数１億２０００万部を突破した大ヒットコミックを舞台化。２３年上演の第１作の続編で、２人は前作に続き主人公の信を演じる。三浦は「映像作品とは違う生でしか味わえないよさがあります。飛び散る汗とか、生でしか体験できないようなものがきっとあるので、それを体感しに来てほしい」と呼びかけた。

同じくＷキャストで信役を務める高野は「魂を削りながらやっている。水も２リットルくらい、１公演でペットボトルの４本くらい飲んでいて、エネルギーを出している。全員から飛び出る汗は本当に格好いいもので、戦場の士気とか高ぶっているものを体感していただけたら」とアピールした。

会見前には原作者の原泰久氏が激励に訪れたといい「ガチガチになるところを『お久しぶりです』ってフレンドリーに接してくださって。ありがたく思います」と三浦。高野は「『いろんな方が期待している』とおっしゃっていて、より一層、背負って頑張っていきたい」と力を込めた。