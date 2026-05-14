俳優で歌手の小林旭（87）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昭和の歌姫・美空ひばりさん（1989年他界、享年52）との結婚生活について語った。

司会の黒柳徹子から美空ひばりさんと1962年に「結婚なさった」「結局24歳の時ですか。美空さんと結婚式をお挙げになったの」と明かされた小林。

64年には離婚しているが、黒柳は「ただあの時、美空ひばりさん、とてもいい奥さまだったっておっしゃいましたよね」とも紹介。小林は「まあわずか1年かそこらの間のことですけれども、その間に自宅で一生懸命時間がある時には、料理を作ろうとして、努力をしてくれていましたね」と懐かしみ「ほとほと感謝しています」としみじみと話した。

どんな人だったかとの質問には「女の部分が多かったですよ。優しかったですよ」と女性らしい一面を持ち合わせていたと明かした。

「ただやっぱり仕事の話が出ている時なんかは、そばにも寄れないですよね」と断言、「歌のレッスンをしているときとか、お芝居をしているときとかっていうのは、全然、自分だけの世界で、近寄れなかったです」と続けた。「スターっていうのは凄いもんだなと思って感心していましたよ」と言い切った。

日活の黄金期には石原裕次郎さんと人気を二分する銀幕の大スターだった小林は、女優・浅丘ルリ子との交際後、1962年に美空さんと結婚も、64年に離婚。67年に当時女優だった青山京子さんと再婚した。青山さんは2020年に84歳で他界した。